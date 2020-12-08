Mehmet Demirkol ve Hande Sümertaş olayı nedir?

Türkiye'de spor medyasının içerisinde uzun yıllardır yer alan Mehmet Demirkol, geçtiğimiz günlerde şu sıralar önüne geçilemeyen bir tartışmanın fitilini ateşledi. 'Socrates' adlı YouTube kanalında içerik üreten ve Fanatik Gazetesi'nde spor yazarlığı yapan Demirkol, beIN Sports Medya Hakları Direktörü Hande Sümertaş için "Hande Sümertaş'ın Galatasaray'da çalışırken kupalarla futbolcuların önünde pozlar verirsen, o anda çalıştığım camiama kendimi beğendireceğim diye sınırları aşarsan, daha sonra problem yaşayacağın kesindir." ifadelerini kullanmıştı.

Demirkol'un bu ifadeleri üzerine Fenerbahçe taraftarları sosyal medya üzerinden #HandeSumertasGideceksin etiketi ile Sümertaş'ın istifasını istemeye başladı. Ancak bu konu, birçok farklı spor yazar ve gazeteci tarafından çok daha farklı şekillerde dile getirilmeye başlandı ve konu Hande Sümertaş'ı linçlemeye kadar geldi.

Hande Sümertaş'ın beIN SPORTS'taki görev tanımı en basit tabiriyle, 'farklı ülkelerden yayın satın alıp, farklı ülkelere yayın satmak' iken bu tartışmalarda günah keçisi ilan ediliyor. Yayıncı kuruluş tarafından ise süre gelen olaylara hala bir yanıt gelmiş değil. Hande Sümertaş, Fatih Terim'in Galatasaray'daki 3. döneminde Terim'in ekibinde görev almıştı.

"SUÇ İŞLEDİĞİNİZİN FARKINA VARIN"

Kendisine gelen eleştirilere yönelik ve tartışmaların kontrolden çıkması üzerine Mehmet Demirkol, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı. Demirkol şu ifadeleri kullandı:

"Bir profesyonelin mesleki davranış ve angajmanlarını eleştirmek ya da durum tespiti yapmak benim işim. Katılır ya da karşı çıkabilirsiniz. Bu işin doğasıdır.

Ancak gerçek olan şudur: Eleştirdiğim/durum tespiti yaptığım sadece spor insanıdır. Sadece onun profesyonel kişiliğidir. Özel hayatı, cinsiyeti, dili, dini, mezhebi, ırkı konu değildir. Olamaz…

Sevgili Hande Sümertaş için yaptığım eleştiri/durum tespiti tam olarak da bu çerçevededir. Konunun onun cinsiyeti ya da kimliğini oluşturan diğer herhangi bir şeyle alakası yoktur. Olamaz…

Yani örnek vermek gerekirse, -beni mazur görsün- sevgili Volkan Ballı da aynı durumda olsa söyleyeceklerim birebir aynı olacaktır.

Bu durum bir yana konunun, bu tavrın tamamen dışında çok hassas bir yere gittiğini de tüylerim ürpererek takip ettiğimi söylemem lazım. Cinsiyetçi, kanunların sınırlarını zorlayan, tehlikeli bir tavır, bir linç büyüyerek yayılıyor. İçine yalanları, saçma komplo teorilerini, organize iftiraları da alarak… Bu korkunç bir durum.

Doğal olarak gelinen bu hali gördükçe acaba yaptığım ‘durum tespiti’ni hiç yapmasaydım diye düşünmeden edemedim.

Vardığım sonuç hiç tartışılmaz bir şekilde şudur:

Bir profesyoneli, sadece kadın olduğu için eleştirmemek de son derece cinsiyetçi bir tavırdır. Sonuçları kısa vadede farklı olabilir ama orta uzun vadede gideceği yer aynıdır.

Bu asla doğru değil ve bunu yapmayacağım.

Ancak şu çağrıyı yapmak zorunda hissediyorum.

Eleştiri sınırlarının dışında hoyratça davranan herkese sesleniyorum.

Kendinize gelin! Suç işlediğinizin farkına varın."

SERDAR ALİ ÇELİKLERİN YORUMU

Habertürk Gazetesi Spor Yazarı ve Haber Global kanalındaki 'Kontra' programının yorumcusu Serdar Ali Çelikler, tüm spor camiasında Fenerbahçeli olmasıyla bilinen isimlerin başında geliyor. Çelikler'in, bu olaylar hakkında Kontra programında yaptığı yorum şöyle:

“Hande Sümertaş’ı tanırım. Yayıncı kuruluşun yabancı yayın alma görevine bakıyor. Yani o anlattığınız şeyle alakası yok. Anlamaz da zaten bu işlerden."

Hande Sümertaş'ın Galatasaray'da görev yaptığı sürede tartışmalara konu olan fotoğrafları ise şöyle: