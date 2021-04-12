Mehmet Erdem'den şaşırtan hareket: Yolcu uçağını birbirine kattı!

Kendisine has şarkı söyleme tekniği ve ses tonuyla sevilen isimlerden Mehmet Erdem, yaptığı hareket ile hayranlarını şaşırtırken, gözden düştü. Erdem, ABD- Türkiye uçuşu esnasında içecek ikramının geç yapılması üzerine sinirlenerek uçağı birbirine kattığı öne sürüldü.

ÜNLÜ ŞARKICI ALKOLÜ KAÇIRINCA AYARI DA KAÇIRDI!

Takvim'in haberine göre; İstanbul'dan, ABD'nin Chicago eyaletine giden Mehmet Erdem, uçuş esnasında alkolü ayarsız tüketince olay çıkartmış.

İstekleriyle hostesleri bunaltan 43 yaşındaki Erdem'in, uçuş sırasında yerinden kalkıp kendisiyle geç ilgilenen kabin memuruna fiziki müdahalede bulunduğu ortaya iddialar arasında. Nedeni ise istediği alkollü içeceğin servisinin geç yapılması. Ünlü şarkıcı fiziki müdahalenin ardından sakinleştirilmeye çalışılsa da sözlü sataşmalara devam ettiği öne sürüldü.

YOLCULUK BİTENE KADAR SAKİNLEŞMEDİ

Business yolcularının müdahalesi ile sakinleştirilmeye çalışılan Mehmet Erdem'in, yerine oturtulsa da yolculuk son bulana değin yolculara ve uçuş ekibine rahatsız verdiği söyleniyor. Ünlü müzisyen, bu agresif ve bilinçsiz davranışları ile diğer yolcuların da tepkisini çekti.