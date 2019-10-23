Mehmet Ergen kimdir? | İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni | İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni kim oldu?

Mehmet Ergen kimdir? sorusunun cevabına ulaşmak isteyen birçok kişi internette aram yapıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini Mehmet Ergen'e verdi. Bu haberin ardından Mehmet Ergen'in kim olduğu, başarıları ve oyunları merak konusu oldu. Peki Mehmet Ergen kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

MEHMET ERGEN KİMDİR?

Mehmet Ergen, tiyatro oyuncusu, yönetmen, çevirmen.

Bilsak'ta bir yıl süreyle aldığı tiyatro eğitiminin ardından 1988'de Londra'ya giderek, orada tiyatroya başlayan Ergen, oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Southwark Playhouse’da ve Hoxton Hall’de genel sanat yönetmenliği, danışmanlık, Royal Court Theatre’da metin danışmanlığı, Paddington Arts’da Gençlik Tiyatrosu yönetmenliği, Battersea Arts Centre’da yapımcılık gibi görevlerde bulundu. 2000 yılında Londra'da Arcola Theatre'ı kurdu, genel sanat yönetmenliğini üstlendi.

Theorem tiyatro seminerinde İngiltere’yi temsilen konuşmacı olarak görev aldı. BBC ve ITV'de filmlerde oyunculuk yaptı. Sadece Tiyatro ve sinema ile sınırlı kalmayıp, opera ve müzikallerde de yönetmenlik yaptı. İngiltere dışında da İrlanda ve İsrail'de oyunlar yönetti. Kent Oyuncuları, Tiyatro Anadolu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Açık Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Istanbul Halk Tiyatrosu gibi kuruluşlara yönetmenlik katkısında bulundu. İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürü Osman Wöber'in istifası üzerine, 59. Hükümet kültür bakanı Atilla Koç'a istifa çağrısında bulunduğu bir mektup göndermesiyle gündemde yer aldı. Akbank Kültür Sanat Merkezi'nde Yeni Kuşak Tiyatro'da yönetmekte, Londra'daki çalışmalarını sürdürmektedir.

Ergen, tiyatro oyuncusu Esra Bezen Bilgin ile evlidir.

MEHMET ERGEN'İN ÖDÜLLERİ

12. Afife Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Yönetmeni, Yeni Kuşak Tiyatro, Şeylerin Şekli - 2008

Time Out Outstanding Achievement (Üstün Başarı) - 2003

Peter Brook Empty Space - 2002

Peter Brook Empty Space - 2001

Peter Brook Empty Space - 1998

Equity (Oyuncular Sendikasi) / En iyi Stüdyo Tiyatrosu - 1996

Time Out / Best Production - 1995

Angela Carter / En iyi yönetmen - 1994

Shakespeare’s Globe Sam Wanamaker / En iyi tiyatro - 1994

MEHMET ERGEN'İN YURT DIŞINDA YÖNETTİĞİ OYUN, MÜZİKAL VE OPERALAR

Release The Beat

I Can Get It For You Wholesale

7 Ölümcül Günah

Looking at the Sun

Dorian

West End Treemonisha

The Masque of Henry Purcell

A Little Weill

Lost in the Stars

The Cradle Will Rock

Macbeth

Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası

Kral Lear

Köprüden Manzara

Ayaktakımı Ayaklanma Provasında

Kentin Vahşi Ormanlarında

The Protagonist

All Men Are Whores

Doğrular

Getting Attention

Mandragola

Chicago

Icarus's Mother

Vahşi Batı

London Merchant

MEHMET ERGEN'İN TÜRKİYE'DE YÖNETTİĞİ OYUNLAR

Piyano(oyun)

Medya Maymunu

Gül'e Ağıt

Patron Kim

Yastık Adam

Gagarin Sokağı

Salvador Dali Göndermeleri İçimi Isıtıyor

Kız Tavlama Sanatı

Aldatma

Şeylerin Şekli

Yuva

Küller Küllere, Bide Yolluk

Aşk Delisi

Oyunun Oyunu

Yıldızların Altında

İki Hayat Sonra

Inishmore'lu Yüzbaşı

Kuru Gürültü

Kökler

Yaban

Muhittin’le Geçen Şen Günlerim

Gül'e Ağıt

Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi

Pippa

Shrek

Matmazel Julie'den Esintiler

Seni Seviyorum Mükemmelsin Şimdi Değiş

Taksim Meydanı

Birleşmiş Milletler Müfettişi

Bir Halk Düşmanı