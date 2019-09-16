Mehmet Fatih Taş kimdir? Sorusunun cevabına ulaşmaya çalışan birçok kişi internette arama yapıyor. Mehmet Fatih Taş, merak konusu. Peki Mehmet Fatih Taş kimdir? Neden tutuklandı? Ayrıntılar haberimizde.

MEHMET FATİH TAŞ KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamlayan Taş, Anadolu Universitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.Özel bir şirkette yönetici olan Ay evli ve 3 çocuk babası.

Mehmet Fatih Taş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde HDP'nin Diyarbakır Kulp Belediye Başkan Adayı olmuştu.

Mehmet Fatih Taş, son olarak HDP'li Kulp Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu.

NEDEN TUTUKLANDI?

Mehmet Fatih Taş tutuklandı.

Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısına ilişkin HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da arasında yer aldığı 5 kişi tutuklandı.