Mehmet Hilmi Eren kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, ne mezunudur? Ev okulu derneği Mehmet Hilmi Eren'in biyografisi

Ev okulu derneği başkanı Mehmet Hilmi Eren Televizyon programlarına katılarak eğitim ile ilgili yaptığı açılama ve analizleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek Mehmet Hilmi Eren kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, ne mezunudur? İşte Mehmet Hilmi Eren'in biyografisi

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Mehmet Hilmi Eren kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, ne mezunudur? Ev okulu derneği Mehmet Hilmi Eren'in biyografisi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalı mezunu olan Mehmet Hilmi ErenEğitim camiasının önemli kişilerinden birisidir. Ev okulu derneği Başakanı olan Eren, Televizyon programlarına katılarak eğitim ile ilgili yaptığı açılama ve analizleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek Mehmet Hilmi Eren kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, ne mezunudur? İşte Mehmet Hilmi Eren'in biyografisi

MEHMET HİLMİ EREN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalı mezunudur. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, orta okul ve lise türlerinde rehber öğretmenlik görevinin yanı sıra 2006 senesinde Zeytinburnu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2010 senesinde Bakırköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2013 senesinde Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü yapmış olup, 2019 senesinden itibaren de Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Aynı zamanda TÜZDER kurucu başkanlığı ve Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkan Yardımcılığı, Gelecek Eğitimde Derneği genel sekreterliğini yapmıştır. Eğitim Evde ve EV OKULU DERNEĞİ’nin kurucu başkanı olarak görevini sivil toplum sahasında da yürütmektedir.TÜBİTAK, Ulusal Ajans, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan çalışma arkadaşlarıyla birlikte hayata geçirmiş olduğu 10 civarında proje bulunmaktadır.

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Mehmet Hilmi Eren üstün/ özel yetenek, zeka ve akıl oyunları, yönetim ve kariyer süreçleri konusunda pek çok eğitim vermiştir. 7 yıldır İstanbul Aydın Üniversitesi ve Kültür Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak akademisyenlik görevini yürütmektedir. Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yapan Mehmet Hilmi Eren, Okan Üniversitesi’nde Eğitim Yönetim ve Denetimi doktora programına devam etmektedir.

Çocuğum Okula Başladı, üstün özel yeteneklilere yönelik ve engelli hakları üzerine basılmış 3 yayını mevcuttur. 2008-2011 yılları arasında her cuma farklı bir camide verdiği babalık eğitimi ile 450 bin babaya ulaşarak babalık semineri veren Mehmet Hilmi Eren bu projesiyle Eğitimde İyi Örnekler birincilik ödülü almıştır. Türkiye’nin ilk kaynaştırma mehteran takımının kurulmasında görev alan Eren aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı 100 temel eser sesli kitap DVD’si seslendirme projesinde koordinatörlük görevini yürütmüştür.Bugüne kadar 10 bini aşkın vaka ve danışma sürecinde bulunan Eren farklı proje ve çalışmalarda danışmanlık ve destek hizmeti yürütmektedir.

Mehmet Hilmi Eren'in kaç doğumlu olduğu ve nereli olduğu bilinmemektedir. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorum bölümünden bizlere bildirebilirsiniz.

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