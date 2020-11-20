Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a, Demirtaş ve Kavala konusunda sert tepki!

AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyesiyle ilgili açıklamalarının ardından 'Bütün bunları devlet katından birisi söylüyor. Cumhur ittifakına sabotaj! Yazık!' diye tepki gösterdi.

26. dönem AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Blent Arınç'ı eleştirilerinin odağına koydu. Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyeleri ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Metiner, "Devlet katından birisi, Cumhur ittifakına sabotaj" ifadelerini kullandı.

"DEVLET KATINDAN BİRİSİ, YAZIK"

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Metiner, Arınç tarafından kullanılan "Kavala da Demirtaş da acilen bırakılmalı" ifadelerini hatırlatarak bu söylemlere göndermede bulundu. Metiner paylaşımında,

“Biden iyi. Demirtaş cici. Kitabını herkes okumalı güzellemesi. Kavala haksız yere içerde. Demirtaş da Kavala da bırakılmalı acilen. KHK facia. KHK'dan ihraç edilenler göreve. Bütün bunları kim mi söylüyor? Devlet katından birisi. Cumhur ittifakına sabotaj! Yazık!

Cumhurbaşkanımızın “yeni dönem” vurgusu yaptığı bu günlerde Arınç’ın çıkıp bugüne kadar Reis’in ve Ak Parti’nin dediklerinin tam tersini söyleyebiliyor olması, yeni döneme rota çizme cüretinin ötesinde bir anlama sahiptir.

Bu açıklamalarla çizilen rotanın asıl sahibi bellidir.

Arınç’ın dediklerinin tıpkısının aynısını kimin ve hangi odakların dillendirdiğine bakınız, çizilmek istenen rotanın asıl sahibini görürsünüz.

Sahi Kemal Kılıçdaroğlu’na niye kızıyorsunuz ki bu durumda?

Veya Gül-Babacan ve Davutoğlu’na” ifadelerine yer verdi.

Biden iyi.



Demirtaş cici.



Kitabını herkes okumalı güzellemesi.



Kavala haksız yere içerde.



Demirtaş da Kavala da bırakılmalı acilen.



KHK facia.



KHK’dan ihraç edilenler göreve.



Bütün bunları kim mi söylüyor?



Devlet katından birisi.



Cumhur ittifakına sabotaj!



Yazık! — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 19, 2020

Cumhurbaşkanımızın “yeni dönem” vurgusu yaptığı bu günlerde Arınç’ın çıkıp bugüne kadar Reis’in ve Ak Parti’nin dediklerinin tam tersini söyleyebiliyor olması, yeni döneme rota çizme cüretinin ötesinde bir anlama sahiptir.



Bu açıklamalarla çizilen rotanın asıl sahibi bellidir. — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 19, 2020

Arınç’ın dediklerinin tıpkısının aynısını kimin ve hangi odakların dillendirdiğine bakınız, çizilmek istenen rotanın asıl sahibini görürsünüz.



Sahi Kemal Kılıçdaroğlu’na niye kızıyorsunuz ki bu durumda?



Veya Gül-Babacan ve Davutoğlu’na? — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 19, 2020

NE OLMUŞTU?

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bülent Arınç,

"Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." diyerek Demirtaş'ın tahliyesini istedi. Bunun yanında Arınç, halen tutuklu bulunan Osman Kavala'nın da tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir." dedi.