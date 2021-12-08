İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tahir Güven'in öldürülmesine ilişkin bir ayrıntıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde açıkladı. Bakan Soylu'nun Mehmet Miranç Dinç adını vermesi sonrası Mehmet Miraç Dinç kimdir? | Yakalandı mı? | Mehmet Miraç Dinç HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinde mi bulundu? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

MEHMET MİRAÇ DİNÇ KİMDİR?

4 Aralık'ta Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan olayda, eski AK Parti Cizre ilçe başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Mehmet Miraç Dinç, Güven'e pusu kuran kişidir.

MEHMET MİRAÇ DİNÇ YAKALANDI MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan katliamı anımsattı. İlçe başkanının kardeşi Tahir Güven'in gece yarısı bir komplo sonucu öldürüldüğünü söyleyen Bakan Soylu, pusuyu kuran kişiyi HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladıklarını açıkladı.

MEHMET MİRAÇ DİNÇ HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN KAÇMAZ'IN EVİNDE Mİ YAKALANDI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak Cizre’de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü, niye öldürdü. Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç’i; pusu kuranı, bu sabah HDP’li milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşmasını AK Parti milletvekilleri ayakta alkışlarken HDP milletvekilleri sıralara vurarak protesto etti.

Bakan Soylu açıklamalarında devamında, "Yaptığımız harekatlarla bu ülkeyi bölmek isteyenlerin gözünü oyduk." ifadelerini kullandı.

ESKİ AK PARTİ CİZRE İLÇE BAŞKANI CİHAN GÜVEN'İN KARDEŞİ TAHİR GÜVEN'İN ÖLDÜRÜLMESİ

4 Aralık'ta Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Mercan Sokakta Güven'in içinde bulunduğu otomobil durduruldu ve Tahir Güven, burada saldırganların açtığı ateş sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güven'in cesedi Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.