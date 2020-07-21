Mehmet Özdilek'ten flaş açıklamalar!

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e direkt olarak yükselen ikinci takım olan Erzurumspor'un Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, takımıyla yaşadığı şampiyonluğu Radyospor mikrofonlarına değerlendirdi.

BB Erzurumspor'la yaşadıkları şampiyonluğa ilişkin, pandemi sürecinde kulüpten 16-17 kişinin hastalığı kaptığın belirterek, "Süper Lig'e geldikten sonra ilk sene kalmak çok önemli. Moral ve ekonomik anlamda bu durum çok kritik. Erzurumspor'un geçen sene bir talihsizlik yaşadığını düşünüyorum. Son 7 haftada buraya geldiğimde iç açıcı bir tablo yoktu. Akhisarspor maçından sonra bir pandemi dönemi yaşadık. 5 haftalık hazırlık dönemine çok sancılı başladık çünkü kulübümüzden 16-17 kişi bu hastalığı kaptı. Çok inanan bir oyuncu grubumuz vardı. Deplasman karnemiz çok sıkıntılıydı ancak 27 haftada yapamadığımızı son 7 haftada yaptık. Puan kaybetmeye tahammülümüz yoktu ancak içeride beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Kaybettiğimiz 2.'liği 3 gün sonra geri aldık. Altay'la oynadığımız maç bizim için finaldi ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANLA KONUŞACAĞIZ"

Erzurumspor ile devam edip etmeyeceğine dair konuşan Özdilek, "Başkanla konuşacağız. Bizim kontratımız 1.5 yıllık ancak önemli olan her şeyi net bir şekilde ortaya koymak. Çıkan takımların en büyük sıkıntısı Süper Lig'de başlıyor. İşin nereye gideceği birkaç gün sonra netleşecektir. Karşılıklı konuşacağız ve duruma bakacağız" dedi.

"BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLUĞUNU ABARTMAYA GEREK YOK"

Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulunan Mehmet Özdilek, "şampiyonluğu abartmaya gerek yok" dedi. Özdilek, "Başakşehir'in şampiyonluğu bir devrim değil. Trabzonspor çok köklü bir camia. Pandemi sonrasındaki performansları irdelemek lazım. Oyuncuları zihinsel olarak hazırlamak kolay değil. Başakşehir'in şampiyonluğunu abartmaya gerek yok ancak son 5-6 yıldır mücadele ediyorlar. Göksel Gümüşdağ'ı tebrik ediyorum çünkü buraya adım adım geldiler ve sonuna kadar bu şampiyonluğu hak ettiler. Pandemiden sonra birçok kulüp sorunlarla karşılaştı. Başakşehir'i tebrik etmeliyiz çünkü hak ettiler. Ortada bir şampiyon var ve geçmişi konuşmaya gerek yok. Şampiyona haksızlık yapmamalıyız. Elde edilen başarıyı küçümsememeliyiz. Başakşehir'in Avrupa'da da ciddi bir sorumluluğu var. Umarım bu başarıyı orada da devam ettirirler" dedi.