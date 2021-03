Mehmet Said Arvas kimdir? Kaç yaşındaydı?| Mehmet Said Arvas öldü mü? | Mehmet Said Arvas neden öldü? Türkiye gazetesi yazarlarından Mehmet Said Arvas'tan acı haber geldi. Mehmet Said Arvas'a ilişkin açıklama yapıldı. Peki Mehmet Said Arvas kimdir? Kaç yaşındaydı?| Mehmet Said Arvas öldü mü? | Mehmet Said Arvas neden öldü? İşte detaylar....

Bir süre önce koronavirüse yakalanan Mehmet Said Arvas'tan acı haber geldi. Mehmet Said Arvas'a ilişkin açıklama yapıldı. Peki Mehmet Said Arvas kimdir? Kaç yaşındaydı?| Mehmet Said Arvas öldü mü? | Mehmet Said Arvas neden öldü? İşte ayrıntılar.... MEHMET SAİD ARVAS KİMDİR? KAÇ YAŞINDAYDI? Mehmet Sait Arvas, İslam, İslam Eğitimi kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Arvas, 2008 yılında yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümünde tezini "EL-HAKİM EŞ-ŞEHİD EL-MERVEZİ EL-KAFİ ADLI ESERİNİN ZEKAT,SAVM,HAYZ VE MENASİK BÖLÜMLERİNİN TAHKİKİ" üzerine yapmıştır. Doktorasını ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü'nde yapmıştır. MEHMET SAİD ARVAS ÖLDÜ MÜ? | MEHMET SAİD ARVAS NEDEN ÖLDÜ? Arapça bilen Mehmet Sait Arvas, 'Dua Reçetesi' kitabının yazarıdır. Mehmet Sait Arvas koronavirüs nedeniyle 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Berkem Temizel Gece Editörü Mehmet Said ArvasKovid-19ölüm