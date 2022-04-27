Mehmet Şef maaşını beğenmedi! Acun'a rest çekti

TV8'in sevilen yarışmasıMasterChef'in jürilerinden Mehmet Yalçınkaya hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre geçtiğimiz yıl Acun'la, Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş alması konusunda terse düşen ve Ilıcalı'ya rest çeken Yalçınkaya'nın bu yıl jüriler arasında olmayacağı söylendi.

DOLAR ÜZERİNDEN MAAŞ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Arif Gür'ün haberine göre Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Tü rkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi. Ancak Şef Mehmet Yalçınkaya'nın geçen yıl maaş yüzünden rest çektiği Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdığı da iddialar arasında yer aldı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA YOK

Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'ya rest çektiği geçen yıl gündem olmuştu. Konuyla ilgili Acun Medya, Acun Ilıcalı ya da Mehmet Yalçınkaya cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.