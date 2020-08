Mehmet Tümay kimdir?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı. Mehmet Tümay, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak tandı. Peki Mehmet Tümay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

MEHMET TÜMAY KİMDİR?

Mehmet Tümay 27.09.1964 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehemt Tümay'ın eğitim durumu

Profesörlük Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı (Kasım-2006)

Doçentlik Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı (Kasım-2000)

Doktora Strathclyde Üniversitesi Güç Sistemleri Bölümü (İngiltere 1991-1995)

Yüksek Lisans Gaziantep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü (1988-1991)

Lisans ODTÜ Elektrik ve Elektronik Müh. (Gaziantep Yerleşkesi-1988)

GÖREVLER

TÜBİTAK’ta Yürütülen Görevler

1. Elektrik, Elektronik ve Enformatik Araştırma Grubu GYK Üyeliği (Halen Devam Ediyor)

2. Çağrılı Projeler Danışma Kurulu Üyeliği (Halen Devam Ediyor)

TEİAŞ’ta Yürütülen Görevler

1. Kurum Danışmanlığı (Halen Devam Ediyor)

İdari Görevler

1. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı (1997-1998)

2. Gaziantep Üniversitesi Elektrik Makineleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı (1996-2000)

3. Gaziantep Üniversitesi Elektrik Tesisleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2000-2002)

4. Çukurova Üniversitesi Endüstriyel ve Tıbbı Elektronik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

5. Çukurova Üniversitesi Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı Başkanlğı

6. Çukurova Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçent temsilcisi) (2003-2004)

7. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı (2004-Halen devam ediyor)

8. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Müh. Kontrol ve Kumanda sistemleri A.B.D.Başkanı (2004- 2010)

9. Çukurova Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Bölüm başkanı)

10. Çukurova Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Üyeliği

MEHMET TÜMAY'IN AR-GE ÇALIŞMALARI

Tamamlanan Üniversite BAP Projeleri

1. Dinamik Gerilim İyileştiricinin modellenmesi, MMF2005YL23, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2005

2. Birleştirilmiş Giç Kalitesi Düzenleyici Tasarım, Simülasyon ve Deneysel Analiz, MMF2009D3, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2009

3. Akım Kalitesi bozucusu jeneratörü, dizaynı, simülasyonu ve deneysel analizi, MMF2009YL49, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2009

4. Gerilim kalitesi bozucusu jeneratörü; dizaynı, simülasyonu ve deneysel analizi, MMF2009YL50, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2009

5. Çukurova Üniversitesi Kampus içi Fotovoltaik modül Destekli LED’li Aydınlatma Ugyulaması, MMF2010BAP8, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2010

6. Büyüme Sağlayan Led lamba kullanarak Tarımda Verimliliğin Arttırılması, MMF2011BAP1, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2011

7. Modelling and Analysis of Multilevel Parallel Hybrid Active Power Filter, MMF2012YL22, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012

8. Modelling and Analysis of Bidirectional DC-DC Converter, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014

SAN-TEZ Projeleri

1. TEMSA GLOBAL’e özgü esnek yapıda yerli bir multiplexer tasarımı, geliştirilmesi ve uygulaması Çukurova Üniversitesi, SANTEZ, Proje No: 00981.STZ : (Yürütücü)

2. Ticari Araçlarda Kullanılabilecek Soğutma ve Isıtma Sistemi (HVAC) Tasarımı, Geliştirilmesi ve Uygulaması. (Araştırmacı)

TÜBİTAK-KAMAG Projeleri

1. 1007-ETKB-2013-01 ; Yüksek Gerilim Yüksek Güç Çevirgeçlerinin Geliştirilmesi Projesi

TÜBİTAK Akademik Projeleri

1. 106E188 Özel Güç Parklarının Modellenmesi ve uygulanması (Yürütücü)

2. 112R028, DA-DA Yükseltici Dönüştürücülü Melez Birleştirilmiş Güç Kalitesi Düzenleyicisinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi (Araştırmacı)

Yurtdışı Endüstri Deneyimi

1. National Gridv GEC Alstom Şirketleri ile Strathclyde Üniversitesi arasındaki projede güç sistemleri, güç sistemleri koruması ve trafoların modellenmesi (1992-1996).

MEHMET TÜMAY'IN AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

1. Ahmet TEKE, Modeling of dynamic voltage restorer, 2005.

2. Mehmet Uğraş CUMA, Design and applications of fuzzy and neural controllers, 2006.

3. Yusuf Alper KAPLAN, Modeling and analysis of custom power park by Pscad/Emtdc program, 2008.

4. Mustafa Dündar APUCU, Modeling and analysis of active power filter, 2004.

5. Ahmet EKİZ, Power system harmonics and compensation in plants, 2003.

6. Bülent IRMAK, Implementation of voltage quality disturbances controller with digital signal processor, 2009.

7. Seyfeddin Olcay BERİKOL, Response tests of load-frequency control in thermal power plants regarding union for the co-ordination of transmission of electricity policies, 2009.

8. Umut IRMAK, design of current disturbance generator by using digital signal processor (DSP), 2010.

9. Cemal ZERAY, Renewable Energy Sources, 2010.

10. Tuğçe DEMIRDELEN, Modelling and analysis of multilevel parallel hybrid active power filter, 2013

11. Mehmet BÜYÜK, Investigation and Analysis of Switching Ripple Filters for Three Phase Four Wire Shunt Active Power Filter, 2015

12. Rahmi İlker KAYAALP, Modelling and Analysis of Bidirectional DC-DC Converter, 2015

Tamamlanmış Doktora Tezleri

1. Kamil Çağatay BAYINDIR, Modeling of custom power devices, 2006.

2. Mehmet Emin MERAL, Voltage quality enhancement with custom power park, 2009.

3. Mehmet Uğraş CUMA, Digital signal processor based implementation of custom power device controllers, 2010.

4. Ahmet TEKE, Unified power quality conditioner: design, simulation and experimental analysis, 2011.

5. Ahmet Mete VURAL, Modeling of multi-converter FACTS (Flexible alternating current transmission systems). 2012

6. Lütfü SARIBULUT, Detection and mitigation methods of power quality disturbances, 2012

Devam Eden Doktora Tezleri

1. Tuğçe DEMİRDELEN, Modelling and Analysis of A Novel Hybrid Active Power Filter based on Multilevel Converter

2. Mustafa İNCİ, Modelling and Analysis of Fault Ride Through Capability of Grid Connected Wind Systems Using Multilevel Dynamic Voltage Restorer

Hakemlik Yapılan Uluslararası Dergiler

1. IEE (Generation Transmission and Distribution)

2. CAEEE (Computers and Electrical Engineering)

3. ETEP (Electrical Power and Energy Systems)

4. EPSR (Electrical Power System Research)

5. IEEE Power Delivery

Dergi Editörlüğü

Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences,

Verilen Dersler

1. Electromechanical Energy Conversion I and II (Lisans)

2. Power System Analysis I and II (Lisans)

3. Distribution Systems (Lisans)

4. Illumination Techniques (Lisans)

5. Low Voltage Power Systems (Lisans)

6. Selected Topics in Power Systems (Yüksek Lisans)

7. Wave propagation in Power Systems (Yüksek Lisans)

8. Insulation Coordination (Yüksek Lisans)

9. Power System Dynamics and Control I (Yüksek Lisans)

10. Power System Dynamics and Control II (Yüksek Lisans)

11. Power System Planning (Yüksek Lisans)

12. Power System Protection (Yüksek Lisans)

13. FACTS Devices (Yüksek Lisans)

14. Renewable Energy Systems (Yüksek Lisans)

15. Power Quality (Yüksek Lisans)