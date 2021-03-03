TRT! ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan MIT destekli dizisi Teşkilat ile uzun sürenin ardından izleyici karşısına çıkacak olan Mehmet Usta araştırma konusu oldu. Peki Mehmet Usta kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

MEHMET USTA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Usta, 20 Şubat 1973 yılında dünya geldi. Aslen Trabzon'ludur. Henüz bir yaşında bile değilken babası ve amcalarının iş kurduğu iş nedeniyle İstanbul'a taşındı. Doğum yeri İstanbul olmasa da ilk yaşına İstanbul'da girdi ve burada büyüdü.

İlkokulu Aksaray Mahmudiye İlkokulunda, orta okul ve liseyi İstanbul Davutpaşa Lisesinde okudu. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde tamamlayıp, Üniversite eğitiminin ardından master eğitimini de tamamlamaya karar veren Usta, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim dalında, "Modernlik ve Modernleşme Ekseninde Geleneksel Türk Tiyatrosu" teziyle bitirdi.

Fakülte yıllarına kadar Uzakdoğu Savunma Sanatları ile ilgilendi. Edebiyat, felsefe, tarih ve teoloji hep ilgi alanları olmayı sürdürdü ve tabii ki olmazsa olmaz tiyatro eserlerini de buna dahil etmiştir. Birçok sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Ekmek Teknesi adlı dizisindeki "Ölü" karakteri ile FOX'da “Bez Bebek” adlı bir dizideki “Joker” karakteriyle tanındı. TRT 1'de yayınlanan "Leyla ile Mecnun" adlı dizide "Kamil" karakterini canlandırdı. FOX'da yayınlanan "Dedemin Dolabı" adlı dizide "Gomodor" karakterini canlandırdı. Bir Yusuf Masalı adlı dizide "Aşçı İkram" karakterini canlandırmıştır. 47 yaşındaki oyuncu şimdilerde ise TRT'nin MIT destekli Teşkilat dizisinde rol alıyor.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

*Görevimiz Komedi

*Bana Bir Soygun Yaz

*Dedemin Dolabı

*Leyla ile Mecnun

*Dur Yolcu

*Mommo Kızkardeşim

*Kara Köpekler Havlarken

*Kınalı Kuzular: Son Nefes

*Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın

*Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru

*Kınalı Kuzular: Hasan Ethem

*Bez Bebek

*Erkekler Ağlamaz

*Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan

*The İmam

*Ekmek Teknesi

*Ruhsar