Mehmetçik Anaokulu öğrencilerinden örnek davranış! Anaokulu öğrencilerine eğitim verdi, Kızılay'a yardım topladı

Tuzla’da anaokulu öğrencilerinin yardımseverlik ve toplumsal sorumluluk duygularını pekiştirmek amacıyla Kızılay ile iş birliği gerçekleştirildi. İş birliği kapsamında Kızılay, Tuzla Mehmetçik Anaokulu öğrencilerine eğitim verdi. Eğitim sonrasında bağış toplama stratejilerini öğrenen çocuklar Kızılay için yardım topladı.

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Mehmetçik Anaokulu öğrencilerinden örnek davranış! Anaokulu öğrencilerine eğitim verdi, Kızılay'a yardım topladı

Tuzla’da anaokulu öğrencileri Kızılay’a yardım topladı

Tuzla’da anaokulu öğrencilerinin yardımseverlik ve toplumsal sorumluluk duygularını pekiştirmek amacıyla Kızılay ile iş birliği gerçekleştirildi. İş birliği kapsamında Kızılay, Tuzla Mehmetçik Anaokulu öğrencilerine eğitim verdi. Eğitim sonrasında bağış toplama stratejilerini öğrenen çocuklar Kızılay için yardım topladı.

Tuzla’da Kızılay Haftası’na özel bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Mehmetçik Anaokulu ile Kızılay arasında iş birliği yapılarak öğrencilere sosyal yardımlaşmaya dair eğitim verildi. Programda çocuklar, bağış toplama stratejilerini öğrenerek, belirledikleri malzemeleri yardım toplama faaliyetine dahil etti. Ardından, seçtikleri ihtiyaç malzemelerini toplamak üzere aileleri ile iş birliği yaptı.

Mehmetçik Anaokulu öğrencilerinden örnek davranış! Anaokulu öğrencilerine eğitim verdi, Kızılay'a yardım topladı

“TOPLANAN YARDIMLAR, KIZILAY'IN MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ”

Toplanan yardımlar, Kızılay'ın merkezine götürüldü. Burada çocuklar, yardımların nasıl sınıflandırıldığını ve dağıtıldığını öğrendi. Ayrıca, Kızılay'ın insani yardım çalışmalarının neden bu kadar önemli olduğunu ve dünya genelinde nasıl yardım sağlandığını görmesi için çocuklara merkez gezdirildi. Mehmetçik Anaokulu Müdürü, etkinliğin çocukların yardımseverlik duygularını güçlendirdiğine inandığını belirterek bu tür etkinliklerin minik öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilincini erken yaşta geliştirmelerine yardımcı olduğuna vurgu yaptı.

Mehmetçik Anaokulu öğrencilerinden örnek davranış! Anaokulu öğrencilerine eğitim verdi, Kızılay'a yardım topladı

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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