Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Yurt içi ve sınır dışında terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor. Bu kapsamda Fırat Kalkanı bölgesine saldıran teröristler etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada," Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG’li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi." ifadelerine yer verildi.