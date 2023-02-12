Mehmetçik yürekleri fethetti! Depremzedeler çadırda kalsın diye dışarıda uyudular

Türkiye, deprem felaketini bir kez daha en acı şekilde yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaşı etkiledi..

BÖLGEDE ÇADIR KURDULAR, MALZEME DAĞITTILAR

Depremin ardından Mehmetçik vatandaşların imdadına yetişti. Arama ve kurtarma çalışmalarına destek veren Mehmetçik, bölgede çadırlar kurdu, vatandaşlara yemek ve ihtiyaç malzemesi dağıttı.

SOĞUK HAVAYA ALDIRMAYIP DIŞARIDA UYUDULAR

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise Mehmetçik'in merhametini ve fedakârlığını gözler önüne serdi. O fotoğrafta askerlerin depremzedelerin çadırda kalması için soğuk havaya rağmen dışarıda uyudukları görüldü.