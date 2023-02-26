Mehran Golzari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehran Golzari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehran Golzari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehran Golzari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehran Golzari 10 Temmuz 1990 tarihinde Najafshahr, Kerman şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهران گلزاری şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehran Golzari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehran Golzari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Mehran Golzari'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehran Golzari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehran Golzari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mehran Golzari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehran Golzari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gol Gohar

Mehran Golzari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehran Golzari şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.