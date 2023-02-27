Mehrdad Tahmasebi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehrdad Tahmasebi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehrdad Tahmasebi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehrdad Tahmasebi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehrdad Tahmasebi 9 Eylül 1985 tarihinde Behshahr, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهرداد طهماسبی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehrdad Tahmasebi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehrdad Tahmasebi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehrdad Tahmasebi'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehrdad Tahmasebi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehrdad Tahmasebi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehrdad Tahmasebi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehrdad Tahmasebi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında PAS Tehran

1 Temmuz 2007 yılında Etka Gorgan

1 Temmuz 2010 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2011 yılında Sanati Kaveh

1 Temmuz 2012 yılında Saba Battery

1 Temmuz 2015 yılında Tractor Sazi

18 Ocak 2016 yılında Foolad

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2019 yılında Naft M.I.S F.C.

25 Temmuz 2019 yılında Baadraan

27 Eylül 2020 yılında FC Nassaji M.

2 Mart 2021 yılında Baadraan

6 Ekim 2021 yılında Saipa FC

19 Temmuz 2022 yılında Havadar SC

Mehrdad Tahmasebi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehrdad Tahmasebi şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

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