Mekan çıkışı flaşlar patladı! Songül Öden neye uğradığını şaşırdı! Güzel oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi

17 Şubat 1979 doğumlu olan 42 yaşındaki güzel oyuncu Songül Öden, önceki akşam Arnavutköy'de kız arkadaşları ile yemek yedikten sonra mekan çıkışında flaşların patlaması ile neye uğradığını şaşırdı. Güzel oyuncu gazetecilerin röportaj isteğini geri çevirmeyerek kısa bir röportajın ardından "Sokakta konuşunca çok utanıyorum. Kolay gelsin" diyerek uzaklaştı.

FLAŞLARIN PATLAMASIYLA ŞAŞKINLIK YAŞADI

Arnavutköy'de kız arkadaşları ile yemek yiyen Songül Öden, flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşadı. Ekranların en beğenilen oyuncuları arasında gösterilen güzelliğiyle de dikkatleri üz4erine çeken oyuncu mekan çıkışında gazetecilerin sorularını kısa şekilde yanıtladı. Sokakta konuşmak istemediğini belirten oyuncu "Sokakta konuşunca çok utanıyorum. Kolay gelsin" diyerek gazetecilere iyi günler dileyerek hızla ulaşmayı tercih etti.

"ANİDEN ÇIKIYORSUNUZ, ÇOK KORKUYORUM"

Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmesinin ardından mekandan ayrılan Öden, çıkışta gazetecileri görünce yaşadığı şaşkınlığı, "Aniden çıkıyorsunuz, korkuyorum" diyerek ifade etti. İş hayatına dair açıklamalarda bulunan başarılı isim yeni bir projenin müjdesini verdi.

"YENİ DİZİ İLE EKRANLARDA OLACAĞIM"

İş hayatına dair konuşan Öden çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Öden Exxen'de yayınlanan dizisinin bittiğini belirterek, "Dizimiz yeni bitti, ancak yeni bir dizi ile ekranlarda olacağım. Tv işi olmayacak, dijitale devam edeceğim" dedi.

Arman Bıçakçı ile geçtiğimiz yıl evlenen Öden eşi ile birlikte koronavirüsü atlattıklarını ifade ederek, “Kritik bir durum yaşamıyoruz. Eşimle (Arman Bıçakçı) hastalığı atlattık. İkimizin de sağlık durumu iyi” açıklamasını yapmıştı.