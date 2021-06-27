YDT sınav süresi 2021 | YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?Hadise'den anlam yüklü pazar paylaşımı! Ayrılık acısını atlattım dercesine gülümsedi1 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de Kurban Bayramına özel şok indirimler!27 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de haftanın yıldızları belli oldu! İndirim yağmuru başladı27 haziran a101 kataloğu 2021 | A101'de yepyeni aktüel ürünler satışta!AK Parti'de 2023 seçimleri için hummalı çalışma! Vatandaşın istediği proje tespit edilerek yapılacakMekan çıkışı flaşlar patladı! Songül Öden neye uğradığını şaşırdı! Güzel oyuncu şaşkınlığını gizleyemediAYT sınav yorumları 2021 | AYT soruları zor muydu, kolay mıydı? Sorular nasıldı?Son dakika | Muğla Marmaris'te orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor, dumanlar göğü kapladıGörenler maşallah dedi! Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinin minik bebekleriyle deniz keyfi
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Mekan çıkışı flaşlar patladı! Songül Öden neye uğradığını şaşırdı! Güzel oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi

Mekan çıkışı flaşlar patladı! Songül Öden neye uğradığını şaşırdı! Güzel oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi

Ekranların sevilen ve başarılı isimlerinden olan güzel oyuncu Songül Öden bir mekan çıkışı gazetecileri aniden karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Güzel isim "Aniden insanın karşısına çıkıyorsunuz, çok korkuyorum" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Öden ayrıca yeni bir projenin de müjdesini verdi.

Mekan çıkışı flaşlar patladı! Songül Öden neye uğradığını şaşırdı! Güzel oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi

17 Şubat 1979 doğumlu olan 42 yaşındaki güzel oyuncu Songül Öden, önceki akşam Arnavutköy'de kız arkadaşları ile yemek yedikten sonra mekan çıkışında flaşların patlaması ile neye uğradığını şaşırdı. Güzel oyuncu gazetecilerin röportaj isteğini geri çevirmeyerek kısa bir röportajın ardından "Sokakta konuşunca çok utanıyorum. Kolay gelsin" diyerek uzaklaştı.

dc6513b7songulozen.jpg

FLAŞLARIN PATLAMASIYLA ŞAŞKINLIK YAŞADI

Arnavutköy'de kız arkadaşları ile yemek yiyen Songül Öden, flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşadı. Ekranların en beğenilen oyuncuları arasında gösterilen güzelliğiyle de dikkatleri üz4erine çeken oyuncu mekan çıkışında gazetecilerin sorularını kısa şekilde yanıtladı. Sokakta konuşmak istemediğini belirten oyuncu "Sokakta konuşunca çok utanıyorum. Kolay gelsin" diyerek gazetecilere iyi günler dileyerek hızla ulaşmayı tercih etti.

1570198186-08-936x1200.jpg

"ANİDEN ÇIKIYORSUNUZ, ÇOK KORKUYORUM"

Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmesinin ardından mekandan ayrılan Öden, çıkışta gazetecileri görünce yaşadığı şaşkınlığı, "Aniden çıkıyorsunuz, korkuyorum" diyerek  ifade etti. İş hayatına dair açıklamalarda bulunan başarılı isim yeni bir projenin müjdesini verdi.

ec3e9ad4f110ec7a853518bf1a751c50.jpg

"YENİ DİZİ İLE EKRANLARDA OLACAĞIM"

İş hayatına dair konuşan Öden çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Öden Exxen'de yayınlanan dizisinin bittiğini belirterek, "Dizimiz yeni bitti, ancak yeni bir dizi ile ekranlarda olacağım. Tv işi olmayacak, dijitale devam edeceğim" dedi.

duvguf6xcaaeyac.jpg

Arman Bıçakçı ile geçtiğimiz yıl evlenen Öden eşi ile birlikte koronavirüsü atlattıklarını ifade ederek, “Kritik bir durum yaşamıyoruz. Eşimle (Arman Bıçakçı) hastalığı atlattık. İkimizin de sağlık durumu iyi” açıklamasını yapmıştı.

songul-oden-koronavirus-2-09012021161018375608e2cb68.jpg

songulodenfotograflari-3.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT