Mekanda çıkan kavganın nedeni belli oldu! Ece Erken'den açıklama geldi: "Bu milleti dolandırmak değil mi?"

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı mekanda darbedildiklerini açıkladı.

HESABA SİTEM ETMİŞLER

Instagram hesabından açıklama yapan sunucu, evli çift arkadaşlarıyla ilk kez gittikleri Mücver isimli mekanda yemeklerin geç gelmesinden dolayı müşterilerin mekanı çatal bıçakla protesto ettiklerini belirterek, "Yine aynı mekanda gece saat 01.00'de Yıldız Tilbe hala sahnedeyken ana yemek köfte olan ve bir-iki çeşit meze verilen mekanda 6 kişi için 19 bin 250 TL hesap ödedik. Eşim de ödemeyi yaptıktan sonra bu milleti dolandırmak değil mi diye sitemini belirttikten sonra yanımızdaki arkadaşımız darbedilirken eşim araya girmiştir." diyerek hesabı ödememek için değil ödenen hesaba sitem ettiklerini belirtirken, "Yazıldığı gibi bir kaş-göz patlamadı. Şikayetçi olduk, dava açıyoruz" dedi.

"ARTIK BUNA BİR DUR DENMELİ"

Ardından ödediği hesabı Instagram'dan paylaşan Ece Erken, "Bu da ödenen hesap. Artık buna bir dur denmeli" ifadelerini kullandı.