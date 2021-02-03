Mekanizasyon-Pres İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Mekanizasyon-Pres İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Mekanizasyon-Pres İşçisi (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Maden Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Mekanizasyon-Pres İşçisi (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, yer altı ve yer üstünde mekanizasyon ve pres için ön hazırlık işlemlerini yapan, mekanizasyon işlerini yürüten, pres yapan ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Standart kodu : 16UMS0530-4

Standart adı : Mekanizasyon-Pres İşçisi

Mekanizasyon-Pres İşçisi Seviyesi : Seviye 4

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)

Mekanizasyon-Pres İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız