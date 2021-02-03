Mekanize Kazi Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Mekanize Kazi Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Mekanize Kazı Operatörü (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Maden Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Mekanize Kazı Operatörü (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, kazı öncesi hazırlık yapan, kazı yapan, kazı sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Standart kodu : 16UMS0531-4

Standart adı : Mekanize Kazi Operatörü

Mekanize Kazi Operatörü Seviyesi : Seviye 4

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Maden

Hazırlayan Kuruluşlar : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)

Mekanize Kazi Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız