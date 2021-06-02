Meksika'da 18 okulda cinsel istismar skandalı yaşandı!

Çocuk Hakları Savunma Ofisi (ODI) tarafından hazırlanan raporda, son yıllarda Meksika'nın 7 eyaletindeki 18 okulda görülen cinsel istismar vakalarında ortak noktalar olduğunun belirlenmesi üzerine söz konusu suçların arkasında tek bir organize suç örgütü olduğu varsayıldı.

Aynı ülkede bu cinsel istismar vakalarında ortak noktalar olduğunun belirlenmesi üzerine söz konusu suçların arkasında bir organize suç örgütü olabileceği belirlendi.

Raporda, ülkenin 7 eyaletinde görülen çocuk istismarı vakalarında, hem devlet hem de özel okullarda, okul içi ve dışında çocuk istismarı suçu işleyen, hatta pornografi amaçlı video kaydı yapan organize şebekelerin izlerine rastlandığı dile getirildi. Raporda, söz konusu organize suç örgütlerinde öğretmen, yönetici personel ve hatta müdürlerin de yer aldığı olasılıklar arasında.

7 EYALETTE 100'DEN FAZLA ÇOCUK İSTİSMARA MARUZ KALDI

Rapora göre, 7 eyalette 100'den fazla çocuğun cinsel istismara maruz kalırken, bu vakalarda soruşturma veya cezalandırma yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Raporda ayrıca, ülkenin çeşitli bölgelerindeki mağdurlardan alınan ifadelerin ilginç bir şekilde benzerlik gösterdiği kayıtlarda yer aldı. Sınıfta, okul bahçesinde ya da müdür odasında kız ve erkek öğrencilerin şırınga ve pipet gibi cisimlerle gizli bir şekilde defalarca taciz edilme, mağdurların ifadelerinde ortak bir noktayken, bazı ifadelerde de öğrencilerin birbirine zarar vermeye zorlanması, tavana asılması ve bu anların kaydedilmesi tespit edilmekte.

ODI’nin son 20 yılda 100’den fazla çocuğun mağdur olduğunu belgelediği raporda, ayrıca çok sayıda anaokulu ve ilköğretim okulunun çocuk istismarı ve çocuk pornosu amacıyla kullanıldığını iddia edildi.

ŞİDDETSİZ BİR YAŞAMA ERİŞİMİ YASASI

Meksika’da dijital şiddet yasası, Federal Resmi Gazetede (Diario Oficial de la Federacin) yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi. Olimpia Yasası olarak da bilinen ve resmi adıyla Kadınların "Şiddetsiz Bir Yaşama Erişimi Yasası" ile bugünden itibaren reşit bir kişinin mahrem içerikli video, fotoğraf ya da ses kayıtlarını rızası dışında ifşa etmek, dağıtmak, paylaşmak, ticarileştirmek, takas etmek ve yayınlamak cinsel gizliliğin ihlali suçu kapsamına dahil edildi.

Yasa, medyanın yayın ve iletişim organları aracılığıyla işlenen cinsiyete bağlı şiddeti de kapsayacak şekilde dijital şiddetin her türlüsünün Federal Ceza Kanunu (Cdigo Penal Federal) uyarınca cezalandırılmasını içermekte. Yasa ile Meksika Kamu Bakanlığı'nın (El Ministerio Pblico) medya düzeyinde kadın mahremiyetine saldıran içeriklerin kesintiye uğratılması, engellenmesi ve ortadan kaldırılması gibi koruma önlemlerinin derhal alınması ile içeriğin bulunduğu servis sağlayıcısının tespit edilmesi ve yayılmasını önlemek amacıyla tedbir almada önem taşımakta.

Yasa içeriğinde ek olarak, suç eğer mağdurun eşi, birlikte olduğu kişi yada duygusal arkadaşı tarafından işlenmişse cezanın artacağı, suçu işleyen kişi görev başındaki bir devlet memuru ya da olayın farkında olmadığını iddia eden bir kişi olup menfaat elde ediyorsa yine aynı kapsamda değerlendirilip cezasının artırılacağı bildirildi. Eyalet meclislerine, Olimpia Yasası ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapması için 2 Haziran tarihine kadar 180 gün müsaade verildi.