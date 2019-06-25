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Melania Trump açıkladı! İşte Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kendi iletişim direktörü Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirileceği bilgisini verdi.

Melania Trump açıkladı! İşte Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Melania Trump yaptığı açıklamada Beyaz Saray'ın  yeni sözcüsünün kim olacağına açıklık getirdi.

Melania Trump, açıklamasında, "Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray Sözcüsü ve  İletişim Direktörü olacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendisi 2015  yılından bu yana bizimle beraberdi. Başkan Trump ve ben, ülkemize ve yönetime  hizmet edecek daha iyi birini düşünemezdik." ifadelerini kullandı.

Melania Trump, Grisham'ın kendi iletişim direktörlüğü görevine devam  edeceğini de ifade etti.

2015 yılında seçim kampanyasına başladığı ilk aylardan itibaren ABD  Başkanı Trump ve eşi Melania'nın yanında görev alan Grisham, göreve başlaması  halinde 30. Beyaz Saray Sözcüsü olacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders önceki hafta yaptığı açıklamayla ay  sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

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