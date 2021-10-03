Melekût ne demek, TDK'ya göre Melekût kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Melekût ne demek? Melekût TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi melekût kelimesi. Peki melekût ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre melekût nedir, melekût kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Melekût kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Melekût kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MELEKÛT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Melekût kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Melekût kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre melekût kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ruhlar ve melekler âlemi

