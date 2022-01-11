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  3. Melih Gökçek açtı ağzını yumdu gözünü! " Ş....sizler neredesiniz? Mansur Yavaş, perşembe günü Ankara'yı satıyor!"

Melih Gökçek açtı ağzını yumdu gözünü! " Ş....sizler neredesiniz? Mansur Yavaş, perşembe günü Ankara'yı satıyor!"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından, Mansur Yavaş'ın Ankara'da bir günde toplam yarım katrilyon maliyetinde arsa satacağını duyurdu

Melih Gökçek açtı ağzını yumdu gözünü! " Ş....sizler neredesiniz? Mansur Yavaş, perşembe günü Ankara'yı satıyor!"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyayı en aktif kullanan siyasiler arasında yer alıyor. Vatandaşı her konuda bilgilendirmeye çalışan Gökçek, bu defa Ankaralılara bir çağrıda bulundu. Gökçek, şimdilerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, perşembe günü kenti satacağını belirterek, "Ankara'da bir günde satılacak toplam arsalar eski parayla 500 trilyon! (yarım katrilyon) Bana parsel parsel diye sosyal medyada ve TV’larda laf atan ş...fsizler neredesiniz?" cümlelerini sarf etti.

Melih Gökçek açtı ağzını yumdu gözünü! Ş....sizler neredesiniz? Mansur Yavaş, perşembe günü Ankara'yı satıyor!

"KONUŞAMAZSINIZ Ş...FSİZSİNİZ"

Belediye Başkanı olduğu dönem, kendisine karşıt yapılan haberlere de tepki gösteren Gökçek, CHP yanlı medya kanalları ve internet sitelerine de ağır konuştu. Gökçek paylaşımında, "Mansur perşembe günü Ankara’yı satıyor. Bir günde satılacak toplam arsalar eski parayla 500 trilyon! (yarım katrilyon) Bana parsel parsel diye sosyal medyada ve TV’larda laf atan ş...sizler neredesiniz? Konuşsanıza, konuşmazsanız ş....fsizsiniz. Bakın sadece bir arsa 389 trilyon!" ifadelerine yer verdi.

Melih Gökçek açtı ağzını yumdu gözünü! Ş....sizler neredesiniz? Mansur Yavaş, perşembe günü Ankara'yı satıyor!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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