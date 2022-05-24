Melih Gökçek, "AK Parti'nin bana tepkisi yok" diyen Bülent Arınç'a meydana okudu! "Bülent gel, Türkiye görsün!"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabını aktif kullanan siyasiler arasında yer alıyor. Her güne yeni bir günden başlığı araştırıp ortaya çıkaran Gökçek, bu defa eski dava arkadaşı Bülent Arınç'ı hedef alarak bambaşka bir polemik yarattı. Ak Parti'nin kendisine bir tepkisi olmadığını söyleyen Arınç'a, Gökçek'ten yanıt geldi.

"BÜLENT GEL, TÜRKİYE GÖRSÜN"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Bülent Arınç'a adeta meydan okudu. Gökçek, "Bülent arınç;“AK Parti'den tepki görmüyorum.Tepki gösterenler 3- 5 kişi. Bunlar troldür. Onların esamesi bile okunmaz.4'ünü,5’ini 10’unu toplasanız 1 gram etmezler.”

Demiş. Bülent gel, senin seçeceğin ak partinin bir toplantısına katılalım. Tepki kime türkiye görsün. Var mısın?" ifadelerine yer verdi.