Melih Gökçek, "Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm" diyen Arzu Önşen'i tiye aldı! "Bu da yeni bir cins"İYİ Partili Arzu Önşen, canlı yayında "Sen kimsin?" sorusuna verdiği yanıtla alay konusu oldu! "Ateist bir Müslümanım"Vicdan yoksunu şahıslar 20 cana kıydı! Denizli'de kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü!Araç sürücülerine müjdeli haber! Sektör temsilcileri 'Hemen hemen kesin" diyerek duyurdu: Motorine 1,5 TL indirim geliyorİnsanlığın sonu mu olacak? Abdurrahman Dilipak, 5G'yi sahte ağaçlara yerleştirenlere sitem etti! "Şeytan sizi Allah ile..."Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf ilk kez yanıtsız kaldı! Bu sapkınlığa karşı dili tutuldu! "Eşim gay erkeklerle birlikte oluyor"Ünlü manken Sevda Demirel'in isteği göz yaşarttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nisa bebek için seslendi! "Lütfen bana verin"Abdurrahman Dilipak haklı çıktı! Beyin çipi projesi hayata geçirilecek! "Ben demiştim!"EKPSS görevli ücreti ne kadar, kaç TL 2022?Bakan Kirişçi müjdelemişti! Cepleri rahatlatacak ucuz et satışları başladı! Yeni fiyatları gören vatandaşlar Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi marketlerine akın etti!
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Melih Gökçek, "Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm" diyen Arzu Önşen'i tiye aldı! "Bu da yeni bir cins"

İYİ Partili Arzu Önşen'in, "Ben kimim?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada alay konusu olurken, Melih Gökçek'in de radarına yakalandı.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle, kimi zaman takipçilerinin yüzünü güldürüyor, kimi zaman zihinleri aydınlatıyor. Son olarak, geçtiğimiz gün Tele 1 ekranlarında yayınlanan bir canlı yayına katılım gösteren Arzu Önşen, "Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm" yanıtıyla alay konusu olmuştu. Gökçek, duruma tepkisiz kalamayarak, Önşen'in açıklamasını tiye aldı.

Melih Gökçek, Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm diyen Arzu Önşen'i tiye aldı! Bu da yeni bir cins

"BU DA YENİ CİNS"

Sosyal medya da alay konusu olurken, tartışmalara da sebep veren "Sosyalist, devrimci ülkücü" açıklaması bir çok eleştiriyi beraberinde getirdi.  Bukalemuna benzetilen Önşen'e bir yanıt da İbrahim Melih Gökçek'ten geldi. Önşen'in yanıtına "Bu da yeni cins" şeklinde cevap veren Gökçek, takipçileriyle yayını paylaştı. Gökçek'in paylaşımı altına çok sayıda "İki tarafında gönlü olsun" tarzında yorumlar geldi.

Melih Gökçek, Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm diyen Arzu Önşen'i tiye aldı! Bu da yeni bir cinsMelih Gökçek, Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm diyen Arzu Önşen'i tiye aldı! Bu da yeni bir cins

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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