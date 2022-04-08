Melih Gökçek, "Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm" diyen Arzu Önşen'i tiye aldı! "Bu da yeni bir cins"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle, kimi zaman takipçilerinin yüzünü güldürüyor, kimi zaman zihinleri aydınlatıyor. Son olarak, geçtiğimiz gün Tele 1 ekranlarında yayınlanan bir canlı yayına katılım gösteren Arzu Önşen, "Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm" yanıtıyla alay konusu olmuştu. Gökçek, duruma tepkisiz kalamayarak, Önşen'in açıklamasını tiye aldı.

"BU DA YENİ CİNS"

Sosyal medya da alay konusu olurken, tartışmalara da sebep veren "Sosyalist, devrimci ülkücü" açıklaması bir çok eleştiriyi beraberinde getirdi. Bukalemuna benzetilen Önşen'e bir yanıt da İbrahim Melih Gökçek'ten geldi. Önşen'in yanıtına "Bu da yeni cins" şeklinde cevap veren Gökçek, takipçileriyle yayını paylaştı. Gökçek'in paylaşımı altına çok sayıda "İki tarafında gönlü olsun" tarzında yorumlar geldi.