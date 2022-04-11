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  3. Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu ve Adil Karaismailoğlu'nun tartışmasına son noktayı koydu! "Sana müsaade etmese, tuvalete bile gidemezsin!"

Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu ve Adil Karaismailoğlu'nun tartışmasına son noktayı koydu! "Sana müsaade etmese, tuvalete bile gidemezsin!"

Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu ve Adil Karaismailoğlu arasında geçen tartışmaya katıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden İmamoğlu'na gönderme yapan Gökçek, "Ulaştırma Bakanı sana müsaade etmese, saçını taramaya tuvalete bile gidemezsin" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu arasında yaşanan polemik alevlenmeye devam ediyor. İkili arasında basına da yansıyan metro sorunu gündemden düşmek bilmezken, "Gündeme yön veren adam" olarak tanımlanan Melih Gökçek, sosyal medya hesabından bahsi geçen tartışmaya katıldı.

Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu ve Adil Karaismailoğlu'nun tartışmasına son noktayı koydu! Sana müsaade etmese, tuvalete bile gidemezsin!

"TUVALETE BİLE GİDEMEZSİN"

Melih Gökçek, ikili arasında geçen tartışmaya son noktayı koydu. Ekrem İmamoğlu'na adeta had bildiren Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı, "Höt Ekrem höt… Ulaştırma Bakanı metrolarla ilgili imza atıp sana müsaade etmese saçını taramaya tuvalete bile gidemezsin… Haddini bil Ekrem…" ifadelerine yer verdi.

Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu ve Adil Karaismailoğlu'nun tartışmasına son noktayı koydu! Sana müsaade etmese, tuvalete bile gidemezsin!

Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu ve Adil Karaismailoğlu'nun tartışmasına son noktayı koydu! Sana müsaade etmese, tuvalete bile gidemezsin!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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