Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu ve Adil Karaismailoğlu'nun tartışmasına son noktayı koydu! "Sana müsaade etmese, tuvalete bile gidemezsin!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu arasında yaşanan polemik alevlenmeye devam ediyor. İkili arasında basına da yansıyan metro sorunu gündemden düşmek bilmezken, "Gündeme yön veren adam" olarak tanımlanan Melih Gökçek, sosyal medya hesabından bahsi geçen tartışmaya katıldı.

"TUVALETE BİLE GİDEMEZSİN"

Melih Gökçek, ikili arasında geçen tartışmaya son noktayı koydu. Ekrem İmamoğlu'na adeta had bildiren Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı, "Höt Ekrem höt… Ulaştırma Bakanı metrolarla ilgili imza atıp sana müsaade etmese saçını taramaya tuvalete bile gidemezsin… Haddini bil Ekrem…" ifadelerine yer verdi.