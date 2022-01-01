Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nu yerin dibine soktu! "İstanbul'u fetheden Yunanlı"

Melissa Bağcı'nın sunuculuğunu üstlendiği Beyaz TV ekranlarında yer alan Akılda Kalsın programına konuk olan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönem, Yunan medyasının gazetelerinde yer verdiği manşet yazılarına dikkat çekerek, İmamoğlu'nun tepkisizliğini eleştirdi.

"İSTANBUL'U FETHEDEN YUNANLI"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazan CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında, Yunan medyasının manşetlerinde yer verdiği cümleleri sıralayan Melih Gökçek, "Yeni seçilen Konstantina Polisi Ekrem İmamoğlu" ve "İstanbul'u fetheden Yunanlı" başlıklarına dikkat çeken Gökçek, "Ben olsam bu manşete tepki gösterirdim. Her şeye müdahale eden İmamoğlu buna neden müdahale etmedi? Benim hakkımda böyle bir başlık atılsa, "Siz benim hakkımda nasıl Yunanlı dersiniz diye tepki gösterirdim" dedi.

Yunan gazetelerinde yer alan "Ayasofya'nın intikamı" başlığına da tepki gösteren Gökçek, "Bu başlık nedir? "Ayasofya'nın intikamı ne demek?" diye sordu mu? Sormadı." diyerek, İmamoğlu'nun her olumsuz habere yaptığı müdahaleyi, Yunan basınına yapmadığını söyleyerek, İBB Başkanı'na eleştirilerde bulundu.