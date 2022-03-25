Melih Gökçek, Temel Karamollaoğlu'nun haline çok üzüldü! "Kendini bu duruma düşürme be abi!"

Ankara eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla gündeme yön vermeye devam ediyor. Son olarak, Temel Karamollaoğlu'na tavsiye veren Gökçek, takipçilerinin ilgisiyle karşılaştı. Söz konusu paylaşımda Gökçek, Karamollaoğlu'nun önceki yıllara ait katıldığı bir canlı yayın programından bir kesit paylaşarak "Kendini bu duruma düşürme be abi" notunu ekledi.

"KENDİNİ BU DURUMA DÜŞÜRME BE ABİ"

Melih Gökçek, Temel Karamollaoğlu'nun meşhur canlı yayınını yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkardı. Bahsi geçen görüntülerde Karamollaoğlu'nun, bir araba markasını eleştirdiği ve siyasilerin bu denli lüks araçları kullanmamaları gerektiğini vurguladığı görülüyor.

Daha sonra sunucunun "Sizin arabanız nedir?" sorusuna, eleştirdiği markayı söyleyen Karamollaoğlu, yıllarca alay konusu olmuştu.

Görüntülere sosyal medya hesabında yer veren Gökçek, "Kendini bu duruma düşürme be abi" başlığıyla, Karamollaoğlu'na tavsiyede bulundu.

https://twitter.com/06melihgokcek/status/1506923419807502341