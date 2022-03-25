Seren Serengil ortalığı karıştırdı! Zeynep Yılmaz eski eşi Acun Ilıcalı ile anılmasına kızdıMelih Gökçek, Temel Karamollaoğlu'nun haline çok üzüldü! "Kendini bu duruma düşürme be abi!"ORC Araştırma'nın son seçim anketinde flaş sonuçlar! Z kuşağının tercihleri belli oldu! İşte partilerin oy oranları...Beşiktaş'ın yeni teknik adamı lige yabacı değil! Emenike'nin akrabasını buldu, forvete getiriyor!Resimli kadir gecesi mesajları en duygusal kandil mesajları | Whatsapp, Facebook üzerinden paylaşılabilecek Kadir gecesi mesajlarıKerem Tunçeri’nin mesajları ifşa edilmişti! Ünlü basketbolcu şikayetinden vazgeçtiATV Müge Anlı FULL izle bugün 25 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeSon dakika | Ticaret Bakanlığı'ndan et ihracatına kısıtlama! Bu ülkeler dışında kimseye satılmayacakVejetaryan ve Vegan arasındaki fark nedir? Vejetaryan nedir? Vegan nedir?Mimar Başak Cengiz'in öldürülmesi davasında ikinci duruşma! Sanık Can Göktuğ Boz'dan skandal sözler: Şeytan bana 'Cinayet işle, intihar et' diyor
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Melih Gökçek, Temel Karamollaoğlu'nun haline çok üzüldü! "Kendini bu duruma düşürme be abi!"

Melih Gökçek, Temel Karamollaoğlu'nun haline çok üzüldü! "Kendini bu duruma düşürme be abi!"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Temel Karamollaoğlu'nun görüntüsünü paylaşarak, "Kendini bu duruma düşürme be abi" notunu düştü. Karamollaoğlu'nun canlı yayında alay konusu olmasına üzülen Gökçek, tavsiyede bulunmayı da ihmal etmedi.

Melih Gökçek, Temel Karamollaoğlu'nun haline çok üzüldü! "Kendini bu duruma düşürme be abi!"

Ankara eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla gündeme yön vermeye devam ediyor. Son olarak, Temel Karamollaoğlu'na tavsiye veren Gökçek, takipçilerinin ilgisiyle karşılaştı. Söz konusu paylaşımda Gökçek, Karamollaoğlu'nun önceki yıllara ait katıldığı bir canlı yayın programından bir kesit paylaşarak "Kendini bu duruma düşürme be abi" notunu ekledi.

Melih Gökçek, Temel Karamollaoğlu'nun haline çok üzüldü! Kendini bu duruma düşürme be abi!

"KENDİNİ BU DURUMA DÜŞÜRME BE ABİ"

Melih Gökçek, Temel Karamollaoğlu'nun meşhur canlı yayınını yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkardı. Bahsi geçen görüntülerde Karamollaoğlu'nun, bir araba markasını eleştirdiği ve siyasilerin bu denli lüks araçları kullanmamaları gerektiğini vurguladığı görülüyor.

Daha sonra sunucunun "Sizin arabanız nedir?" sorusuna, eleştirdiği markayı söyleyen Karamollaoğlu, yıllarca alay konusu olmuştu.

Görüntülere sosyal medya hesabında yer veren Gökçek, "Kendini bu duruma düşürme be abi" başlığıyla, Karamollaoğlu'na tavsiyede bulundu.

Melih Gökçek, Temel Karamollaoğlu'nun haline çok üzüldü! Kendini bu duruma düşürme be abi!Melih Gökçek, Temel Karamollaoğlu'nun haline çok üzüldü! Kendini bu duruma düşürme be abi!

 https://twitter.com/06melihgokcek/status/1506923419807502341

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT