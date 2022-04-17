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  3. Melih Gökçek ve Mansur Yavaş arasında ezeli düşmanlık devam ediyor! Gökçek küplere bindi! "Söylediklerini sana yedirmeyen namerttir! Uyku sana haram olacak!"

Melih Gökçek ve Mansur Yavaş arasında ezeli düşmanlık devam ediyor! Gökçek küplere bindi! "Söylediklerini sana yedirmeyen namerttir! Uyku sana haram olacak!"

Melih Gökçek, geçtiğimiz gün kendisine sert ifadeler kullanan Mansur Yavaş'a, sosyal medya hesabından "Sana bu söylediklerini yedirmeyen Melih Gökçek namerttir" ifadelerini kullanarak ateş püskürdü.

Geçtiğimiz gün Mansur Yavaş, nisan ayı meclis toplantısında; ABB, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyet raporlarını inceledi. Bu esnada Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek için de "Ankara halkına çıkıp sorduğunuz zaman Gökçek döneminin eserlerinden aklınızda ne kaldı deseniz, bir numaralı AnkaPark, ikincisi de bu arkadaşlar… Parsel parsel… İki kitap dolusu Ankara halkından kimleri zengin ettiğinin öyküsü var." ifadelerine yer veren Yavaş, Gökçek'i kızdırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden Mansur Yavaş'ı hedef alan Gökçek, sinirlerine hakim olamadı.

Melih Gökçek ve Mansur Yavaş arasında ezeli düşmanlık devam ediyor! Gökçek küplere bindi! Söylediklerini sana yedirmeyen namerttir Uyku sana haram olacak!

"SANA BU SÖYLEDİKLERİNİ YEDİRMEYEN..."

Gökçek, Mansur Yavaş'ın kendisi için söylediklerini kabul etmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı hedef alan Gökçek, "Bu kitapları senin organize ettiğini biliyordum… Dün mecliste bu hareketinle bunu tescil ettin… Sana bu söylediklerini yedirmeyen Melih Gökçek namerttir… İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren uyku sana haram olacak. Neler anlatacağım neler…" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek ve Mansur Yavaş arasında ezeli düşmanlık devam ediyor! Gökçek küplere bindi! Söylediklerini sana yedirmeyen namerttir Uyku sana haram olacak!Melih Gökçek ve Mansur Yavaş arasında ezeli düşmanlık devam ediyor! Gökçek küplere bindi! Söylediklerini sana yedirmeyen namerttir Uyku sana haram olacak!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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