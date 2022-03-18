Melih Gökçek'ten 1915 Çanakkale Köprüsü için olay paylaşım! Lafını esirgemedi: "Allah aşkına bir sefer kıskanmayın"

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107.yıl dönümünde bugün gerçekleştirilecek törenle vatandaşların kullanımına açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan açılış töreni öncesi Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"AÇILIŞA GİDEMEDİK, ÇOK ÜZÜLDÜK"

Gökçek, eşinin ve kendisinin açılışa davet edildiğini belirterek, Kovid-19'a yakalanması nedeniyle gidemedikleri için üzgün olduğunu ifade etti. Gökçek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Köprüsü, Türk tarihinin en büyük köprüsü bugün açılıyor…Allah aşkına bir sefer kıskanmayın… Eşimle birlikte Kovid'den evde istirahat ediyoruz. Açılışa özel davet edildik, gidemedik. Çok üzüldük. İnşallah ilk fırsatta gideceğiz…"

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ,

TÜRK TARİHİNİN EN BÜYÜK KÖPRÜSÜ BUGÜN AÇILIYOR…



ALLAHAŞKINA BİR SEFER KISKANMAYIN…



EŞİMLE BİRLİKTE COVİTTEN EVDE İSTİRAHAT EDİYORUZ.

AÇILIŞA ÖZEL DAVET EDİLDİK. GİDEMEDİK.

ÇOK ÜZÜLDÜK.



İNŞALLAH İLK FIRSATTA GİDECEĞİZ…

pic.twitter.com/sk555p0ZOP — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) March 18, 2022

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÖZELLİKLERİ

İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, yarın Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.

"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.