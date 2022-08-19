Melih Gökçek'ten çarpıcı vaat! "Söz veriyorum siyaseti bırakacağım!"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın photoshop'la Genelkurmay Başkanı üniforması giydirilmiş fotoğrafını 'şehit oldu' şeklinde paylaşmasının ardından, duruma açıklık getirdi. Paylaşımı danışmanının yaptığı ve hayatı fark ettiğini söyleyen Gökçek, bu defa açtı ağzını yumdu gözünü.

"SÖZ VERİYORUM SİYASETİ BIRAKACAĞIM"

Hatalı paylaşım ardından CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstiklal Marşı'nda yaptığı gafı hedef alan Gökçek, "Melih gökçek kendi bayrağı için; “Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak” deseydi beni sokağa çıkartır mıydınız dingirikler… Ne hainliğimi, ne alçaklığımı bırakır mıydınız? Ne yaptınız cumhurbaşkanı adayınız için beni bilgisizlikle suçlayan koyun sürüleri?" ifadelerine yer verdi.

Bir bir Kılıçdaroğlu'nun gaflarını sıralayan Gökçek, son olarak "Eğer bu örnekleri 40’a çıkartmazsam söz veriyorum siyaseti bırakacağım" ifadelerine yer verdi.