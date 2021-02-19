Melih Gökçek'ten dikkat çeken açıklama: Görevden alındığım için gönlüm kırıldı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski belediye başkanı Melih Gökçek, bir televizyon programına katıldı.

Sunucunun yönelttiği sorıları yanıtlayan Melih Gökçek, 'görevden alınması'na ilişkin soruya da cevap verdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Gökçek, Ankara'nın tutkusu ve her şeyi olduğunu söyledi. Belediyeciliğin kendisi için bir aşk olduğunu ifade eden Melih Gökçek, "Ben seçimleri kaybetmedim. Ben seçimlere girmedim. Bana Cumhurbaşkanı talep etti. Ben de talebe uydum." dedi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINI BIRAKMAK DURUMUNDA OLMAK HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU MU?

Buket Aydın'ın "Belediye başkanlığını bırakmak sizde hayal kırıklına neden oldu mu?" sorusunu da yanıtlayan Melih Gökçek, "Bugüne kadar bu konuyla ilgili hiç konuşmadım. Gün gelir anlatırsam millet bana hak verecek." dedi.

"GÖNLÜM KIRILDI"

Buket Aydın'ın, belediye başkanlığını bırakmanın hayal kırıklığı yaratıp yaratmadığı ile ilgili sorduğu soruya "Hayal değil, gönlüm kırıldı." diyen Melih gökçek, "Ben bu konuda Tayyip beyi suçlamıyorum. Görevden alındığıma kırıldım, ama bu kırılmak Tayyip beyle ilgili değil. Parti içinde herkes her şeyi biliyor. Seçimlerde ben olsaydım kesinlikle seçimi alırdım." dedi.