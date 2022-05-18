Melih Gökçek'ten iddialı Mansur Yavaş çıkışı! "Elimde belgeler var" dedi, Yavaş'ın siyasi hayatının biteceğini iddia etti!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek'in gündeminden düşmüyor.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Gökçek'ten Yavaş hakkında şaşkınlık yaratan bir iddia geldi.

"ELİMDE BELGELER VAR, YAVAŞ'IN SİYASİ HAYATI BİTECEK"

Elinde belgelerin bulunduğunu iddia eden Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.

"İSPAT EDECEĞİM"

Gökçek, "Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek" ifadesini kullandı.