Melih Gökçek'ten iddialı Mansur Yavaş çıkışı! "Elimde belgeler var" dedi, Yavaş'ın siyasi hayatının biteceğini iddia etti!UEFA Avrupa Ligi final maçı canlı izle | Eintracht Frankfurt - Rangers maçı TV 8.5, Exxen canlı yayın izle linkiBakan Çavuşoğlu New York'ta açıklamalarda bulunuyor: Terör örgütlerine destekleri kabul edilemezİstanbul'da minibüs ve taksilerde yeni düzenleme! Yaş sınırında değişiklik!18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 18 Mayıs 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıSon dakika! 18 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!Son dakika | Ege Denizi sallanıyor! AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 3,6 büyüklüğünde depremAlanya Klas Group Otelden Klas Hareket: Karabağ Savaşı Gazileri misafir edildiTarkan'ın acı kaybı! Yürek yakan acı sözleri "Benim 20’li yaşlarım..." diyerek duyurdu!18 Mayıs 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 18.05.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Melih Gökçek'ten iddialı Mansur Yavaş çıkışı! "Elimde belgeler var" dedi, Yavaş'ın siyasi hayatının biteceğini iddia etti!

Melih Gökçek'ten iddialı Mansur Yavaş çıkışı! "Elimde belgeler var" dedi, Yavaş'ın siyasi hayatının biteceğini iddia etti!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek konuk olduğu canlı yayında, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.

Melih Gökçek'ten iddialı Mansur Yavaş çıkışı! "Elimde belgeler var" dedi, Yavaş'ın siyasi hayatının biteceğini iddia etti!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek'in gündeminden düşmüyor.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Gökçek'ten Yavaş hakkında şaşkınlık yaratan bir iddia geldi.

resim-f34f3e19.jpg

"ELİMDE BELGELER VAR, YAVAŞ'IN SİYASİ HAYATI BİTECEK"

Elinde belgelerin bulunduğunu iddia eden Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.

melih-gokcek-mansur-yavasin-siyasi-hayati-3-ay-icinde-bitecek-mluw.webp

"İSPAT EDECEĞİM"

Gökçek, "Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek" ifadesini kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
2
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT