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  3. Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki açıklaması! Algı oyunlarını bozdu, açık açık yazdı: Özhaseki 30 yıllık kardeşimdir, elimden gelen her türlü desteği yaptım

Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki açıklaması! Algı oyunlarını bozdu, açık açık yazdı: Özhaseki 30 yıllık kardeşimdir, elimden gelen her türlü desteği yaptım

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, konuk olduğu bir TV kanalında Mehmet Özhaseki ile ilgili yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını belirterek, "Özhasekı’nın aday oluşuna hiçbir zaman karşı çıkmadığım gibi, elimden gelen her türlü desteği yaptım. Özhaseki 30 yıllık arkadaşım, kardeşimdir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Ankara Masası programında Fatih Atik'in sorularını yanıtlamıştı.

Ankara seçimlerine değinen  Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'nin adaylık sürecinde yaşananlara ilişkin olarak," Mehmet Özhaseki aday oldu, kendisine söyledim ben o zaman dedim ki; 7 puan alttasın Özhaseki. Sana dedim bir strateji çiziyorum, 6 tane öneride bulundum. Bunların toplamı 15 puan dedim. 15 puan alma 4 puan al 1 puan öne geçeceksin dedim. Ağzı kulaklarına vardı o dönemde. Ama dediğimi yapmadı. Yanındaki o hani başka bir partiye danışman olan bir anketçi bir herif var, Melih’i yanından uzaklaştır, Melih’in sözleri senin aleyhine oluyor filan. Adamı ürküttü ve 4 puan farkla kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.

Melih Gökçe'den Mehmet Özhaseki açıklaması! Algı oyunlarını bozdu, açık açık yazdı: Özhaseki 30 yıllık kardeşimdir, elimden gelen her türlü desteği yaptım

Söz konusu açıklamalar bazı yayın organlarında çarptırılması sonucu seçimlerin Mehmet Özhaseki tarafından kaybedildiği belirtilmişti. Bunun üzerine Melih Gökçek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

 

 

 

"ELİMDEN GELEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ YAPTIM"

"Sol medya benim bir TV konuşmama üzerine benim Mehmet Özhaseki'yi Ankara seçimleri dolayısıyla suçladığım yorumu yapıp aramızı açmağa çalışmış…" ifadesini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özhaseki’nin aday oluşuna hiçbir zaman karşı çıkmadığım gibi, elimden gelen her türlü desteği yaptım. Özhaseki 30 yıllık arkadaşım…Benim seçim sırasında  Özhaseki’ye desteğimi engellemeye çalışan ve seçim kampanyasını ters yönlendiren kişi, şu anda AK Partimizden kovulan ve bir muhalefet partisine danışmanlık yapan anketçidir." dedi.

Melih Gökçe'den Mehmet Özhaseki açıklaması! Algı oyunlarını bozdu, açık açık yazdı: Özhaseki 30 yıllık kardeşimdir, elimden gelen her türlü desteği yaptım

ANKARA SEÇİMLERİNİN KAYBEDİLME NEDENİNİ AÇIKLADI

Seçimin sonun güne kadar Mehmet Özhaseki'yi destekleyerek oy istediğini belirten Melih Gökçek şu ifadeleri kullandı:

"Ben seçimin son gününe kadar Özhaseki’yi destekleyip oy istedim. Ankara seçimlerinin kaybedilmesinde ki en büyük neden Ankara seçim stratejisini yöneten AK Parti'den seçim sonrası resmen kovulan anketçidir, bu anketçi“ Gökçek AK Parti'ye oy kaybettiriyor diye” düzmece anket düzenleyen kişidir." 

Melih Gökçe'den Mehmet Özhaseki açıklaması! Algı oyunlarını bozdu, açık açık yazdı: Özhaseki 30 yıllık kardeşimdir, elimden gelen her türlü desteği yaptım

"ÖZHASEKİ KARDEŞİMDİR"

AK Parti'ye zarar veremeyeceğini belirten Gökçek, "Fitneye de neden olamam… Recep Tayyip Erdoğan ve onun kurduğu parti sadece Türkiye’nin değil tüm dünya Müslümanlarının ve mazlumların ümididir. Özhaseki kardeşimdir… Bugün yarın genel merkeze kendini ziyarete gideceğim…" dedi. 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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