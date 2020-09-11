Koronavirüs (Kovid-19) salgınında son kurban, Bartın Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan genç bir öğretim görevlisi oldu. Melih Onuş, tedavi gördüğü virüse yenik düştü. Peki Melih Onuş kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

MELİH ONUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bartın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Melih Onuş, henüz 39 yaşındaydı. Lisans öğrenimini 2003 yılında Ankara'da bulunan Bilkent Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü üzerine yapmıştı.

Doktorasını ise 2009 yılında ABD'ye giderek yine aynı bölümden tamamlamıştı.

2011-2015 yılları arasında Çankaya Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başlayan Melih Onuş, 2016'dan beri Bartın Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışıyordu.

MELİH ONUŞ NEDEN ÖLDÜ?

Melih Onuş,izinli olduğu dönemde Ankara'ya gitti. Orada koronavirüse yakalanan genç akademisyen tedavi gördüğü salgına yenik düştü.

Bartın Üniversitesinden yapılan açıklamada Onuş'un tatildeyken virüsü kaptığı belirtildi.

Rektörlükten yapılan açıklama şöyle;

“Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Melih Onuş'un Ankara'da izindeyken yakalandığı Covid-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınları ile Bartın Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine başsağlığı dileriz”.