İbo Show'un kandil özel bölümüne katılan usta sanatçı Melihat Gülses, kadife sesi ve kendine has tavırlarıyla izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Melihat Gülses'in eşi kimdir? Necip Gülses kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

NECİP GÜLSES KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Necip Gülses, 13 Ekim 1952 yılında dünyaya gelen Türk müzisyen, bestekâr. Annesi Zeliha Hanım, babası Hafız Ali Gülses’tir. İlkokulu İstanbul Vefa Atatürk İlkokulu’nda, orta ve lise tahsilini de Vefa Lisesi’nde tamamlamıştır.

İlk musîki derslerini babası hafız ve mevlithan Ali Gülses’ten aldı. 1976 yılında girdiği İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı 1980 yılında başarı ile tamamladı. Konservatuvarda İhsan Özgen ile tambur çalıştı ve 1981 yılında asistanı oldu. 1980-82 yılları arasında Isparta’da yedek subay olarak askerliği yaptı. 1983 yılından itibaren İ.T.Ü. Türk Musîkisi Devlet Konservatuvarı’nda kadrolu tambur öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1985 yılında TRT'nin açmış olduğu yetişmiş sanatçı sınavını kazanarak kadrosunu TRT İstanbul Radyosu'na aldırdı.

SANAT HAYATI

Ünlü ney sanatçısı Kudsi Erguner ile “İstanbul Türküleri ve Rembetiko”, “Viyana’dan İstanbul’a Şarkılar (Shubert-Şevki Bey)”, “Osmanlı Davulları” isimli projelerinde yer aldı.

Türk müziğinin divan, şarkı, fantezi, ilahi, mandıra, sirto, peşrev ve sazsemâisi formlarında birçok eser besteleyen Sanatçı, 1996 yılında Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği yılın en sevilen on şarkısı anketinde “Sen Vur Da Tamburun Tellerine Yâr” isimli şarkısı ile ödül aldı. 1997 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin düzenlediği “Tamburi Cemil Bey Saz Eseri Yarışması”nda uşşak sirtosuyla birinci mansiyon ödülünü layık görüldü.

“Tambur Öğrenme Kılavuzu” isimli bir kitabı olan Necip Gülses, birçok Türk müziği albümünün müzik yönetmenliğini ve düzenlemelerini yaptı.

2005 yılında UNESCO tarafından hazırlanan “Corbus” (Akdeniz Ülkeleri Bestekârları) isimli kitabın Türkiye ile ilgili bölümünde, Tamburi Cemil Bey’in hayatı ve eserleri bahsini yazdı.

EVLİ Mİ?

Tambur icracılığının yanı sıra TRT İstanbul Radyosunda İcra Denetim Kurulu üyeliği de yapan bestekâr ve ressam olan Necip Gülses, aynı kurumda ses sanatçısı olan Melihat Gülses’le evli olup iki çocuk babasıdır.

MELİHAT GÜLSES KİMDİR?

MElihat Gülses, İlkokul ve ortaokulu Anadolu’nun çeşitli illerinde tamamladı. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi’nde tamamladı. Lisedeyken konservatuvara devam etti. 1976’da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ses eğitimi (şan) bölümüne girdi ve 1984’te eğitimini tamamladı.

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Melihat Gülses kimdir?