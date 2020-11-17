Melihat Tunçel kimdir, nasıl öldü? Melihat Tunçel'in katili kim? Melihat Tunçel cinayeti, olayı

Müge Anlı'nın yayınında gündeme gelen Melihat Tunçel cinayeti izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde evinde ölü bulunan 62 yaşındaki Melihat Tunçel'in şüpheli ölümü Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın programında araştırılıyor. Peki Melihat Tunçel kimdir? Melihat Tunçel nasıl öldü? Melihat Tunçel'in katili kim? İşte Melihat Tunçel cinayeti, olayı...

MELİHAT TUNÇEL KİMDİR? NASIL ÖLDÜ?

Evciler ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan evlerinin bahçesinde 62 yaşındaki Melihat Tunçel boğazı kesilmiş şekilde ölü olarak bulundu. Talihsiz kadının cesedi kızı Münüre ile tarafından bahçede bulunurken cinayet ile ilgili birçok soru işareti de gündeme geldi. Sabah annesine kahvaltı hazırlamak için uyandığını söyleyen Münüre Hanım demir kapının sürgüsünü açık olduğunu gördüğünü ve bahçeye çıkınca annesinin cesediyle karşılaştığını anlattı.

Melihat Tunçel'in oğlu

MELİHAT TUNÇEL CİNAYETİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi öldürülen talihsiz kadının komşuları ile de görüşme gerçekleştirdi. Müge Anlı’nın mikrofonlarına konuşan komşu Erdinç Çelik evin içinden herhangi bir ses duymadıklarını kahveye gelip haber verildiğini söyledi. 62 yaşındaki kadının bahçede başka bir alanda öldürülüp daha sonra cesedini taşındığı da iddia edildi.

Diğer yandan Melihat Tunçel ile aynı evde yaşayan kızı Münüre hakkında şok iddialar gündeme geldi. Kızının çok sayıda kişi ile arkadaşlık ettiği iddia edilen 62 yaşındaki kadının bu olaylar nedeniyle öldürülmüş olabileceği köylüler tarafından öne sürüldü. Stüdyoda bulunan Münüre ile konuşan Müge Anlı’da bazı şeyleri anlatmadığını düşündüğünü ağzından bir şey kaçırmamak için çok az konuştuğunu söyledi. Kendi köyünden ve çevre köylerden birçok kişi ile ilişkisi olduğu iddia edilen Münüre Hanım ise hakkında gündeme gelen bu iddiaların hepsini yalanladı ve kimse ile görüşmediğini söyledi.

ÖNCE KESİLMİŞ SONRA PANSUMAN YAPILMIŞ

Melihat Tunçel cinayeti ile ilgili dikkat çeken diğer bir detay ise 62 yaşındaki kadının boğazı kesildikten sonra kesiklere pansuman yapılması oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında oğlu bu iddiaları gündeme getirirken öldüren kişinin tanıdık olabileceği ihtimali bu iddialar sonrasında daha da güçlendi.

MELİHAT TUNÇEL'İN KATİLİ KİM?

Görgü tanıkları Melihat Tunçel'in ölümüyle ilgili kızını işaret etti. İddialara göre, Melihat Tunçel'in kızı köydeki erkeklerle ilişkisi vardı, bunlardan birinin Melihat Tunçel'i öldürmüş olabileceği söylentiler arasında.

Melihat Tunçel'in gelini canlı yayına bağlanarak, ''Kayınvalidem bana 'kızım beni dövecek' demişti'' diyerek görümcesinden şüphelendiğini söyledi.