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Melike Beşli kimdir? Kaç yaşında? Halil Sezai'nin eski sevgilisi Melike Beşli ne iş yapıyor?

Halil Sezai'yle bir dönem birliktelikleri bulunan Melike Beşli'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Melike Beşli kimdir? Kaç yaşında? Halil Sezai'nin eski sevgilisi Melike Beşli ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Melike Beşli kimdir? Kaç yaşında? Halil Sezai'nin eski sevgilisi Melike Beşli ne iş yapıyor?

Halil  Sezai'nin eski sevgilisi Melike Beşli'nin biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, Melike Beşli kimdir? Kaç yaşında? Halil Sezai'nin eski sevgilisi Melike Beşli ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Melike Beşli kimdir? Kaç yaşında? Halil Sezai'nin eski sevgilisi Melike Beşli ne iş yapıyor?

MELİKE BEŞLİ KİMDİR?

2015 senesinin Eylül ayında Zehra Kaya ile evlenen Halil Sezai eşini aldatması dolayısıyla boşanmıştı. Bu durum magazine bomba gibi düşmüştü. Halil Sezai, eski eşi Zehra Kaya'yı Melike Beşli ile aldatması üzerine çıkan haberlerde çift boşandı. Daha sonra 2021 senesinde nişanlanan Melike Beşli ve Halil Sezai çifti ise evlenemeden yüzükleri atmışlardı.

Melike Beşli kimdir? Kaç yaşında? Halil Sezai'nin eski sevgilisi Melike Beşli ne iş yapıyor?

Melike Beşli Instagram hesabından tektaşının resmini atarak “Evet.  Sürprizime ortak olan herkese teşekkürler” Notu ile şarkıcı Halil Sezai'nin evlenme teklifini kabul ettiğini bildirmişti. Lakin adeta nazara gelen çift kısa sürede nişanı attı.  1996 yılında dünyaya gelen genç isim kariyer yolculuğuna BKM Mutfak’ta prodüksiyon asistanı olarak başladı. Melike Beşli şu anda 26 yaşında.

Melike Beşli kimdir? Kaç yaşında? Halil Sezai'nin eski sevgilisi Melike Beşli ne iş yapıyor?

BKM Mutfağı'nın yanı sıra Kayıp Müzik Prodüksiyon şirketinde Dijital Yönetici olarak görev alan Melike Beşli'nin burcu Google platformunda bir hayli aratılmıştır.

2020 yılında TRT Belgesel’de yapımcı olarak görev alan Melike Beşli, İstanbul da doğup büyümüştür. Lakin aslen nereli olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Melike Beşli kimdir? Kaç yaşında? Halil Sezai'nin eski sevgilisi Melike Beşli ne iş yapıyor?

Eğitim hayatına İstanbul da başlayan Melike Beşli daha sonra İstanbul Beykent Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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