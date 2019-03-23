Melisa Aslı Pamuk ve Adnan Oktar aynı karede!

Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinde oynadığı Cemre karakteriyle adından söz ettiren Melisa Aslı Pamuk ile Adnan Oktar yıllar önce çekilen videosu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Melisa Aslı Pamuk ile ilgili sosyal medyaya düşen Adnan Oktar videosu çok konuşulmuştu ve bu video takipçileri için de merak konusu oldu.

"ÇOK TESADÜF GELİŞTİ HERŞEY"

Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın programına katıldığı görüntüler sosyal medyayı salladı. Melisa Aslı Pamuk o dönemlerde bu görüntüler hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu: "Hollanda'dan geldiğimde bunlar benim peşime takıldı, konuk ettiler. Çok tesadüf gelişti her şey. İlk geldiğim ay, kim olduğunu bilmiyorum. Karşısına geçtim sürekli 'maşallah, inşallah' diyor. Ne oluyor dedim. Sonra dinimizden bahsetmeye başladılar. Tamam ben de Müslümanım ama bu kadar dillendirmeye gerek yok.

"ÇOK RAHATSIZ OLDUM

Sonra 'Hollanda'da uyuşturucu serbestmiş böyle bir şey var mı?' dedi. 'Evet' dedim. Bu adam kim, ne oluyor burada dedim. Esrar konusu üzerine gitmeye başlayınca beni programdan kovdular. Çünkü çok rahatsız oldum. Doğru bir yerde değilim dedim'."



"TABİ Kİ KOVARIM"

Melisa Aslı Pamuk'un bu sözleri üzerine Adnan Oktar ise şu açıklamalarda bulunmuş ve "Beni kovdular dedi, tabi ki kovarım, Melisa Aslı Pamuk'u programlarımızdan kovmam için ciddi bir sebep vardı" demişti.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk, 14.04.1992 tarihinde Hollanda'nın Harleem kentinde dünyaya gelmiştir. 2011 yılında Miss Turkey'de birinci olan Pamuk, tacı takmanın mutluluğunu yaşamıştır. 2011 yılında Türkiye'yi Brezilya'da temsil etme hakkını elde eden güzel isim, 2009 yılında da Best Model of Turkey adlı yarışmada Umut/Gelecek Vaat Eden Model ünvanını elde etmiştir.

İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur.

1,76 cm boyunda olan Melisa Aslı Pamuk, modelliğe 14 yaşında başlamıştır.

Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başlamış.Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.

MELİSA ASLI PAMUK'UN OYNADIĞI FİLMLER

Hollanda 2004 Dat zit wel snor Hayal Başrol oyuncusu, Sinema filmi

Türkiye 2012 G.D.O. KaraKedi Elmas Yardımcı Oyuncu, Sinema filmi

Türkiye 2012-2013 Yer Gök Aşk Sevda Başrol Oyuncusu, Kanal: FOX TV , Televizyon dizisi

Türkiye 2014 Kurt Seyit ve Şura Ayşe Başrol Oyuncusu, Kanal: Star TV , Televizyon dizisi

Türkiye 2014 Her Sevda Bir Veda Azade Başrol Oyuncusu, Kanal: Show TV , Televizyon dizisi

Türkiye 2014-2015 Ulan İstanbul Zeynep Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi , Kanal D

Türkiye 2015-2017 Kara Sevda Asu Kozcuoğlu Televizyon dizisi , Star TV

Aslı Pamuk şu anda Star TV'de yer alan Çarpışma adlı dizide Cemre karakterini canlandırmaktadır.