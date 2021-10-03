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  3. Melisa Döngel hakkında bomba iddia! Evli ve iki çocuk babası Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk mı yaşıyor?

Melisa Döngel hakkında bomba iddia! Evli ve iki çocuk babası Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk mı yaşıyor?

Sahalardan uzak kalan evli ve iki çocuk babası Fenerbahçeli Jose Sosa'nın Karaköy'de oyuncu Melisa Döngel'le birlikte eğlendiği iddia edildi.

Melisa Döngel hakkında bomba iddia! Evli ve iki çocuk babası Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk mı yaşıyor?

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, sahalardan uzak kalsa da gecelerde uzak kalmıyor. Takvim'de yer alan habere göre gece  hayatına düşkünlüğüyle bilinen hatta pandemi döneminde bile yasak partilere katılan futbolcu, geçtiğimiz gün  Karaköy'deki bir mekanda oyuncu Melisa Döngel ile sarmaş dolaş eğledi.

Geçtiğimiz günlerde eşi  Carolina Alurralde ve ikiz çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu çizen Sosa'nın evliliğinde kriz olduğu öne sürülmüştü. 

Melisa Döngel hakkında bomba iddia! Evli ve iki çocuk babası Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk mı yaşıyor?

Şu sıralar FOX TV'de ekrana gelen Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veren güzel oyuncu Melisa Döngel ile gece geç saatlere kadar samimi bir şekilde eğlenen Sosa, "ailesine ihanet mi ediyor?" sorularını akıllara getirdi.

Birlikte sarmaş dolaş eğlenen ikilinin mekandan 5 dakika aralıkla ayrı ayrı çıktığı söylendi.

Öte yandan Melisa Döngel sevgilisi Deniz Şahin'den geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

Melisa Döngel hakkında bomba iddia! Evli ve iki çocuk babası Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk mı yaşıyor?

{TITLE_STRIP}Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'in Deniz Şahin'le aşkı bitti! Ayrılık nedeni şaşırttı!

 

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