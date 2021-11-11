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  3. Melisa Döngel'den Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa ile aşk açıklaması! Sonunda sessizliğini bozdu!

Melisa Döngel'den Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa ile aşk açıklaması! Sonunda sessizliğini bozdu!

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşen Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan oyuncu Melisa Döngel sessizliğini bozdu.

Melisa Döngel'den Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa ile aşk açıklaması! Sonunda sessizliğini bozdu!

FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Burcu Özberk, Burak Yörük ve İlhan Şen ile başrolü paylaşan Melisa Döngel, özel hayatıyla magazin gündemine düştü. Geçtiğimiz aylarda Deniz Şahin ile ilişkisini sonlandıran ve daha sonra Fenerbahçeli Jose Sosa ile aşk yaşadığı öne sürülen Melisa Döngel, aşk iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Melisa Döngel'den Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa ile aşk açıklaması! Sonunda sessizliğini bozdu!

"SOSA BENİM ARKADAŞIM"

Takvim'in haberine göre, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melisa Döngel, kalbinin boş olduğunu ve şu an için kariyerine odaklandığını belirterek, "Fenerbahçe'nin maçlarına sık sık gidiyorum. Jose Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. O gece de mekanda denk geldik. Kendisi benim arkadaşım" dedi.

Melisa Döngel'den Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa ile aşk açıklaması! Sonunda sessizliğini bozdu!

"İLİŞKİ TOKSİK HALE GELDİ"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bebek'te arkadaşlarıyla kahvaltı yapan ve mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, Antalyalı turizmci Deniz Şahin ile ayrıldıklarını doğrulamıştı. Melisa Döngel, "Her ilişki gibi toksik bir hale geldi. Ayrılmamız gerekti. Ama arkadaşlığımız baki" ifadelerini kullandı.

Melisa Döngel'den Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa ile aşk açıklaması! Sonunda sessizliğini bozdu!

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