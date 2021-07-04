Son günlerde Aşk Mantık İntikam dizisi ile izleyici karşısına çıkan Melisa Döngel korkunç bir iddiayla gündeme geldi. Babası tarafından cinsel istismara uğradığı söylenilen Döngel'in babası merak edilmeye başlandı. Melisa Döngel'in babası kimdir, nereli, kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Tutuklandı mı? sorularının yanıtı haberimizde..

MELİSA DÖNGEL'İN BABASI KİMDİR,NERELİ, KAÇ YAŞINDA? NE İŞ YAPIYOR? TUTUKLANDI MI?

Sen Çal Kapımı adlı dizide yıldızı parlayan ünlü oyuncu Melisa Döngel, hakkında ortaya çıkan taciz iddiaları ile en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Şimdilerde Fox TV'nin sevilen dizisi 'Aşk Mantık İntikam' da rol alan güzel oyuncunun babası merak ediliyor.

Babasına dava açan Melisa Döngel, kendi yaşadıklarını yaşamasından korktuğu için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak istedi. Öz baba ise Döngel’in 'kötü bir hayatı olduğu' gerekçesiyle küçük kızının da velayetinin kendisine verilmesini, kendisi cezaevinde olduğu için Rusya’da bulunan ayrıldığı eşinin yanına gönderilmesi ya da devlet koruması altına alınmasını talep etti.

Döngel’in annesinin ise 'Bakamıyorum' diyerek kızını Döngel’in yanına gönderdiği öne sürüldü.

Ünlü oyuncunun babası hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.