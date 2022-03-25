Melisa Döngel’in yeni imajı beğenilmedi! Ünlü oyuncu yeni haliyle Seda Sayan’a benzetildi: "Bunu neden kendine yaptın?"

Fox TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncularından Melisa Döngel yeni haliyle hayranlarını şaşırttı. Oynadığı son diziye veda eden güzel oyuncu imajını yenileyerek saç rengini sarıya boyattı. Ünlü oyuncunun yeni hali takipçileri tarafından beğenilmedi.

“BUNU NEDEN KENDİNE YAPTIN?”

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan başarılı oyuncu Melisa Döngel, paylaşımlara doymak bilmiyor. Veda ettiği dizinin ardından imaj değişikliğine giden güzel oyuncunun yeni hali eleştirilere neden oldu. Melisa Döngel, sosyal medyanın diline düştü. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin yeni hali hakkında, “Melisa, bunu neden kendine yaptın?” yorumlarını yaparken bazı kullanıcılar ise güzel oyuncuyu Seda Sayan’a benzetti.