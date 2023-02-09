Meltem Bozbeyoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk sunucusu Meltem Bozbeyoğlu'nun biyografisi

CNN Türk muhabiri Meltem Bozbeyoğlu başarılı program sunumu ile ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Meltem Bozbeyoğlu'nun televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Meltem Bozbeyoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Meltem Bozbeyoğlu'nun biyografisi haberimizde...

MELTEM BOZBEYOĞLU KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

5 Aralık 1992’de dünyaya gelen Meltem Bozbeyoğlu, ilköğrenim ve lisenin ardından İstanbul Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü dereceyle bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Okul stajlarını basın sektöründe tamamlayan Bozbeyoğlu, ilk olarak 2012 senesinde Anadolu Ajansında spor servisinde haber yazmıştır. 2 sene kadar burada kalan başarılı muhabir, daha sonra TRT’de yayınlanmış olan Spor Kritik programında Reji'de görev almıştır. Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk eğitimini Dialog isimli kurumda tamamlayan Bozbeyoğlu, aldığı kursun sonunda İstanbul Fm’de Haber Spikeri olarak saat başı bülten sunmuştur.

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Ayrıca İstanbul Tv’de Sinema Programında sunuculuk yapmış olan Meltem Bozbeyoğlu, 2016 senesinde Kanal7 Haber Merkeziyle tanışmıştır. 2018 yılında 2.Başkent Ödüllerinde “Yılın En İyi Muhabiri” ve yine KırmızıTürk Altın Başarı Ödüllerinde de “Yılın En Başarılı Muhabiri” ödüllerini kazanmış olan Meltem Bozbeyoğlu habercilik ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.