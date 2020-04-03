Meltem Miraloğlu adını değiştirerek Grady oldu

'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide adını duyuran ve sonrasında ekranlarda gözükmeyen Meltem Miraloğlu Amerikalı Patrick Grady ile evlenmiş geçtiğimiz günlerde de boşanmıştı. Ünlü oyuncudan yeni bir hamle geldi ve ismini değiştirdi.

ADINI DEĞİŞTİRDİ

33 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabındaki adını 'Grady Miraloglu' yaptı. Hayali kariyerini ABD'de sürdürmek olan Miraloğlu, bu nedenle 'Grady' ismini seçti.

Geçtiğimiz günlerde ABD basınından The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncu ile yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya gelmişti. ABD'de çok mutlu olduğunu söyleyen Meltem Miraloğlu, evliliğiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. Ünlü oyuncu, "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi" demişti.

Gelecek planlarından da bahseden Miraloğlu, "Black Hawk College'da İngilizce kursuna gidiyorum. Piyano ve ses dersleri alıp Kaliforniya'ya gidip oyunculuk yapacağım" diye konuşmuştu.