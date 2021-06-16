Memleket Partisi'nde istifa depremi! İstanbul İl Teşkilatından 20 kişi istifa etti

Memleket Partisi istifa şoku ile sarsıldı. CHP'den ayrılarak kendine yeni bir yol haritası çizen Muharrem İnce, kurduğu yeni parti ile çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan İnce, geçtiğimiz günlerde parti otobüsünün yolda kalması sonucunda sosyal medyanın diline düşmüştü. Bu olay henüz sıcaklığını korurken bu kez de parti kanadından şoke eden istifa haberleri geldi.

ATAMA İŞLEYİŞİ HUZURSUZLUK YARATTI

Siyaset sahnesine hızlı çıkış yapan partiden gelen toplu istifa haberi şaşkınlık yarattı. Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulunun iki üyesinin de arasında bulunduğu 20 kişi, partilerinden istifa etti. Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Bahçekapılı, Beylikdüzü'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, partiye katılma sürecini anlattı. Bahçekapılı, partide atamalardaki işleyişi eleştirerek, bir grup arkadaşlarıyla durumu Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'e ilettiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını savundu.

"AMACIMIZ MEMLEKET HAREKETİNE ZARAR VERMEK DEĞİL"

İstifa sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Kağan Bahçekapılı, amaçlarının Muharrem İnce'ye ve Memleket Partisine zarar vermek olmadığını dile getirdi. Memleket Partisi eski kurucular kurulu üyesi ve İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Dönmez de Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'i eleştirdi. Öte yandan açıklamada 20 kişinin, partiden istifa ettiği açıklandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı