Memleket Partisi'nin çalınan il başkanlığı bulundu! İl başkanı Halil Kılıç: İl başkanlığımızın bulunmasın sevindik

Hatay'da Memleket Partisi'nin çalınan konteyner il başkanlığı bulundu. İl başkanı Halil Kılıç emniyet güçlerine teşekkürlerini dile getirerek "İl başkanlığımızın bulunduğu için sevindik. Bir taraftan da üzüldük, teşekkür ediyoruz" dedi.

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Memleket Partisi'nin çalınan il başkanlığı bulundu! İl başkanı Halil Kılıç: İl başkanlığımızın bulunmasın sevindik

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketiyle birlikte Memleket Partisi'nin Hatay İl Başkanlığı Binası da yıkıldı.

ÇALINMIŞTI

Memleket Partisi Hatay İl Başkanı Halil Kılıç, partililere ve vatandaşlara hizmet etmek adına Antakya ilçesinde geçici olarak konteynerden yeni bir il başkanlığı binası kurdu. Saraykent Mahallesi'nde bulunan konteyner il başkanlığı binası, geçtiğimiz günlerde çalınmıştı.

POLİSLER DEDİKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ, BULDU

Başkan Kılıç'ın şikayeti üzerine polis ekipleri konteyneri bulmak için çalışma başlattı. Çalınan konteyner, polis ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle bulundu. Başkan Kılıç, ekiplerin kendisiyle iletişine geçmesiyle il başkanlığı olan konteyneri teslim alarak çalındığı yere yeniden yerleştirdi. Konteyneri parti bayraklarıyla donatan Kılıç, il başkanlığına kavuşmanın sevincini yaşadı. Konuyla ilgili; söz konusu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"İl başkanlığımız geldi, flamalarımızı da astık"

Memleket Partisi Hatay İl Başkanı Halil Kılıç, il başkanlığının bulunmasında emeği geçen emniyet güçlerine teşekkürlerini dile getirerek "Konteynerimiz çalınmıştı, gözümüz aydın bulundu. Emniyet güçlerimize teşekkür ederiz, sağ olsunlar. İl başkanlığımız geldi, flamalarımızı da astık. Bayraklarımızı astık, kapımızı açtık. İl başkanlığımızın bulunduğu için sevindik. Bir taraftan da üzüldük, teşekkür ediyoruz" dedi.

Memleket Partisi'nin çalınan il başkanlığı bulundu! İl başkanı Halil Kılıç: İl başkanlığımızın bulunmasın sevindik

Memleket Partisi'nin çalınan il başkanlığı bulundu! İl başkanı Halil Kılıç: İl başkanlığımızın bulunmasın sevindik

Memleket Partisi'nin çalınan il başkanlığı bulundu! İl başkanı Halil Kılıç: İl başkanlığımızın bulunmasın sevindik

Memleket Partisi'nin çalınan il başkanlığı bulundu! İl başkanı Halil Kılıç: İl başkanlığımızın bulunmasın sevindik

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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