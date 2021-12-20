Memur ve emeklilerin maaşına ne kadar zam gelecek? Kulislere yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi oran verdi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete gelen yüzde 50,44 oranındaki zammın ardından gözler bu kez pandeminin getirdiği ekonomik zorluklara mücadele eden memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi. Asgari ücretin 4 bin TL üzerinde olacağına yönelik tahminde bulunan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, memur ve emekli maaşlarına yapılması beklenen zam için oran verdi.

"ASGARİ ÜCRETE PARALEL BİR ARTIŞ BEKLİYORUM"

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşe yazısında memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranı hakkında şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti açıklarken çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemeye kararlıyız demişti. Erdoğan, insan odaklı siyaset yapan bir lider. Bu millete sevdalı bir lider. Fiyat artışlarının memur ve emeklilerimizi nasıl sıkıntıya soktuğunu bildiğinden eminim. Uykularının kaçtığından kuşkum yoktur. O nedenle asgari ücrete paralel bir artış bekliyorum."